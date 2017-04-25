Пентагон оценил профессионализм российских летчиков

02:36 25 апреля 2017 0

Российские бомбардировщики пролетели возле Аляски Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пентагон высоко оценил профессионализм российских летчиков, которые на бомбардировщиках пролетели возле берегов Аляски.

«В течение четырех дней была серия из трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — приводит заявление официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса «РТ на русском».

В минобороны РФ подтвердили, что российские самолеты Ту-95МС проводили воздушное патрулирование у берегов Аляски. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, полеты российских бомбардировщиков не являются чем-то необычным, передают РИА «Новости».