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25 апреля 2017
24 апреля 2017
02:36  25 апреля 2017 0

Пентагон оценил профессионализм российских летчиков

Гонка героев 2016. Екатеринбург, самолет, военная авиация
Российские бомбардировщики пролетели возле АляскиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пентагон высоко оценил профессионализм российских летчиков, которые на бомбардировщиках пролетели возле берегов Аляски.

«В течение четырех дней была серия из трех полетов бомбардировщиков возле Аляски. Они проводились безопасно, профессионально и с уважением воздушного пространства США», — приводит заявление официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса «РТ на русском».

В минобороны РФ подтвердили, что российские самолеты Ту-95МС проводили воздушное патрулирование у берегов Аляски. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, полеты российских бомбардировщиков не являются чем-то необычным, передают РИА «Новости».

Наталья Володина
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