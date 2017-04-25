{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,08
Динамика за 2 недели
Евро 60,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
11:11  25 апреля 2017 2

Северная Корея провела крупнейшие артиллерийские учения

Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
КНДР наращивает военную мощьФото: Владимир Андреев © URA.RU

КНДР провела крупнейшие артиллерийские учения в районе порта Вонсан в честь 85-летнего юбилея своей армии. По информации СМИ, масштабные учения лично посетил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

На полуострове отмечалась напряженность из-за того, что многие ждали от КНДР шестого ядерного испытания и очередных ракетных пусков в честь 85-годовщины образования национальной армии, пишет агентство Nation News.

Ранее Северная Корея предупредила президента США о том, что может превратить Северную Америку в радиоактивный пепел.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров