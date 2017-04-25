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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:32  25 апреля 2017 0

Гордума Екатеринбурга закрыла вакансию оплачиваемого депутата

Заседание городской думы Екатеринбурга, хан александр
Работать на постоянной основе будет ХанФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Хан стал депутатом на постоянной основе до 2 июня 2017 года. Такое решение народные избранники приняли 25 апреля на очередном заседании думы на основании его заявления.

Ранее аналогичный вопрос рассматривался по отношению к депутату Константину Киселеву, однако коллеги отказались голосовать за его кандидатуру. Решение думцы аргументировали тем, что Киселев неоднократно покидал заседания комиссий, когда ему что-то не нравилось.

Сейчас на постоянной основе работают мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и вице-мэр Виктор Тестов. Третье оплачиваемое место раньше депутаты занимали по очереди, но с конца 2016 года ставка в целях экономии бюджета оставалась вакантной.

Сергей Демин
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