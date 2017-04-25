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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:50  25 апреля 2017 0

Депутаты Екатеринбурга запретят разговаривать коллегам-прогульщикам

Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
Депутаты, не присутствующие на заседаниях, лишены права задавать вопросыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли предложение вице-мера Виктора Тестова о введении санкций в отношении коллег, которые прогуливают заседание комиссий. Такое решение думцы утвердили на очередном заседании 25 апреля в целях повышения дисциплины.

Теперь, если депутат не присутствовал на заседании постоянной комиссии без уважительной причины, он автоматически лишается права выступления и права задавать вопросы при обсуждении этой же темы на Думе.

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Депутаты Думы Екатеринбурга не приняли предложение наказывать коллег-прогульщиков

К уважительным причинам автор инициативы предложил отнести командировку, болезнь, производственную необходимость на основном месте работы, а также болезнь или смерть близкого родственника.

Ранее Виктор Тестов предлагал добавить к принятым санкциям финансовую составляющую — лишать депутатов компенсации расходов за депутатскую деятельность, если тот не присутствовал на заседаниях в течение месяца. Эти поправки были отправлены на доработку на прошедшем заседании комиссии по местному самоуправлению до следующего раза.

Сергей Демин
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