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Главные новости Курганской области
17:06  25 апреля 2017 0

Пожары уничтожили леса в Зауралье. Власти вводят особый режим

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Огонь прошел 132 га лесного фонда областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 28 апреля на территории Курганской области вводится особый противопожарный режим. Такое решение принято правительством региона во вторник, 25 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в этот период полностью запрещаются любые действия с открытым огнём, ограничено пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств. Главы поселений и руководители организаций обязаны усилить меры пожарной безопасности. Все подразделения МЧС переведены в повышенную готовность для усиления рейдовой работы и немедленного масштабного реагирования на осложнение пожарной обстановки на территории области.

Гражданам запрещается разводить костры на дачных участках, в частном секторе и в местах отдыха, сжигать мусор, проводить палы травы.

Начальник отдела охраны и защиты леса департамента природных ресурсов Сергей Сезев сообщил «URA.RU», что с начала пожароопасного сезона на территории области произошло 18 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 132 га.

Наиболее сложная ситуация возникла от пожара, который зашел со стороны Челябинской области 22 апреля: горели леса Далматовского лесничества в Катайском районе. Ликвидировать возгорание удалось в течение суток. «В настоящее время возгораний в лесном фонде Курганской области нет. В случае ухудшения пожароопасной ситуации возможен запрет гражданам на посещение лесов», — отметил Сезев.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима наказывается штрафом: на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность. Пожароопасный сезон на территории региона был объявлен указом губернатора с 20 апреля.

Анна Бояркина
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