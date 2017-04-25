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25 апреля 2017
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19:48  25 апреля 2017 0

«Как я ловил покемонов». Блогер Соколовский выступит с последним словом

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, соколовский руслан
Приговор по делу "ловца покемонов" могут вынести уже в начале маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови
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В Екатеринбурге близится к завершению судебный процесс над Русланом Соколовским, обвиняемым в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Во вторник, 25 апреля, суд завершил допрос экспертов (один из них не смог явиться в суд по состоянию здоровью, и его вызвали повторно). Следующее заседание состоится 27 апреля, на нем стороны, вероятнее всего, уже перейдут к прениям. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат блогера Станислав Ильченко.

«Мы заявим ряд ходатайств, если судья все их отклонит, вынесет отказы, то суд перейдет к прениям», — пояснил агентству защитник. В этом случае, по его мнению, на следующий день, 28 апреля, Руслану Соколовскому предоставят возможность выступить с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату, чтобы все праздники писать приговор.

По сведениям «URA.RU», в последнем слове Руслан Соколовский намерен выступать с не очень большой речью — минут на 10. Она будет посвящена в том числе вопросам религии, но преимущественно блогер сосредоточится на изложении доказательств своей невиновности. При этом знакомые Руслана не исключают, что в присутствии телекамер его речь может оказаться длиннее запланированной.

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Преподаватель, проводивший экспертизу роликов Соколовского, оказался сотрудником полиции

Блогер Руслан Соколовский прославился провокационным роликом о ловле покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге, опубликованном на YouTube в августе 2016. После проверки, проведенной правоохранительными органами, ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали. В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий — семь эпизодов), а также одного эпизода ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Процесс по делу Соколовского проходит в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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