{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
22:04  25 апреля 2017 0

На территории отеля «Рамада» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. ФОТО, ВИДЕО

Пламя полностью уничтожило постройкуФОТО: Оперативные ночные новости

На территории отеля «Рамада» в Екатеринбурге во вторник, 24 апреля, дотла выгорело летнее кафе. В результате возгорания пламя распространилось на 40 квадратных метров.

В тушении приняли участие 10 спасателей на 3 машинах. На данный момент пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, жертв нет, уточняет портал е1.

Ранее администрация Екатеринбурга подала иск в арбитражный суд против владельцев «Рамады» — семьи экс-депутата Владимира Конькова. Мэрия требует взыскать с ответчика 8,59 млн рублей.

1/4
ФОТО: Оперативные ночные новости

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров