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Главные новости Челябинской области
11:59  28 декабря 2016 0

Смотрите — это Челябинск! ФОТОитоги-2016

Верблюд, золото, жара, хоккей. Мгновения уходящего года
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
День народного единства в Челябинск, крестный ход, рпц, черная пятница
Даже в День народного единства в Челябинске священнослужители торопятся на молебенФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
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Новый год 2017
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2016 год в Челябинской области запомнится необычайно знойным летом, визитами важных гостей, праздниками и успешной игрой «Трактора». Фотокорреспондент «URA.Ru» Вадим Ахметов подводит свои итоги, предлагая самые интересные кадры.

Выпускники Челябинск, выпускники
В 2016 году Челябинску исполнилось 280 лет. Статуя верблюда, символа города, на площади Революции стала любимым местом для «селфи» в день последнего звонка в школах.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Совет безопасности. Челябинск., кобылкин дмитрий, комарова наталья, кокорин алексей
Выездное совещание Совбеза в Челябинске. Губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин (ХМАО и ЯНАО) показывают своему коллеге Алексею Кокорину (Курганская область) путь развития региона.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Сандаков Николай. Суд. Челябинск., поцелуй, сандаков николай, ирина
Николай и Ирина Сандаковы в суде Советского района Челябинска. Бывшего вице-губернатора, обвиняемого в коррупции, после года в СИЗО выпустили под домашний арест.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Сокуров Александр. Челябинск., сокуров александр
«Во что превратили город? — режиссер Александр Сокуров раскритиковал Челябинск на фестивале „Полный артхаус“. — Я больше на ваш фестиваль не приеду».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Дубровский в Сатке. Челябинск., глазков александр, бабушка
Бабушка впервые за много лет увидела лампочку в медпункте одного из поселков в Саткинском районе. Свет «дали» к приезду губернатора Челябинской области.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
День космонавтики Челябинск, космонавт, астронавт, полиция
В День космонавтики в Челябинске полиция задержала «астронавта».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Похороны летчика Илюхина Виктора Челябинск, вынос гроба
На похоронах мастера спорта, пилота-инструктора Виктора Илюхина, разбившегося под Челябинском, представители власти присутствовали на портретах.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Миронов Сергей Справедливая Россия Челябинск, миронов сергей
Депутат Госдумы Сергей Миронов перед записью на челябинском телевидении.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Варламов Илья Челябинск, инвалид, варламов илья, нищая
«Челябинск не „омерзительный“, но и не „хороший“». Блогер Илья Варламов после ознакомительной прогулки.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин
Депутат ЗСО Константин Струков (126-е место в списке «Форбс») на одном из своих золотодобывающих предприятий.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Сабантуй в Троицке Татарское нашествие Челябинск, дубровский борис, путин владимир
«Иерархия». Губернатор Борис Дубровский и «картонный» Владимир Путин на сабантуе.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Закладка капсулы Кафедральный собор Рождества Христова Челябинск, пушкин артем, вип авто, двойная сплошная
Две полоски. Водитель главного федерального инспектора Челябинской области Артема Пушкина пересекает двойную сплошную
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Закладка капсулы Кафедральный собор Рождества Христова Челябинск, вип авто, монахини
«Мирское». На закладке капсулы в фундамент будущего Кафедрального собора Рождества Христова.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, вода, Экспертиза, южноуральское водохранилище, сэс, водоросли
«Один раз в год пруды цветут…» Экологическое бедствие в Южноуральске — цветение водохранилища. В самую жару жителям запретили использовать воду из водопровода даже для мытья.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Пресс-тур по Синегорью Челябинск, любовь, лето, молодежь, озеро
Жаркое «селфи». Во время летнего зноя на озере Тургояк влюбленные вылезают из воды только ради фото для «Инстаграма».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Дубровский и пшеница Челябинск, федечкин дмитрий, поле, пшеница, урожай
«Мужской аромат». Замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Митинг Единой России Челябинск, монстр, собака лысая, чудовище
Собака-монстр неизвестной породы шокировала челябинцев во время митинга партии «Единая Россия».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Левитин Иванов Челябинск, левитин игорь
«Сток». Игорь Левитин, помощник президента России, проводит совещание на «Высоте 239», ЧТПЗ.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Открытие цеха глубокого обогащения ООО "Русский кварц", ООО"РОСНАНО" в Кыштыме.(Обработано) Челябинск., стой, чубайс анатолий, дубровский борис
Глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и губернатор Борис Дубровский на запуске второй очереди предприятия «Русский кварц» в Кыштыме.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Хоккей Трактор -Амур. Челябинск, лошкин алексей, голицын евгений, сеничев иван, тефтелев евгений, дубровский борис
«Гоооол!!!» Президент ХК «Трактор» Борис Дубровский, директор клуба Иван Сеничев, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-губернатор Евгений Голицын, будущий председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин на матче челябинцев с «Амуром».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Наш фотокорреспондент Вадим Ахметов

Вадим Ахметов. Челябинск, ахметов вадим
Фото: Андрей Ткаченко © URA.Ru

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