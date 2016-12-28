Даже в День народного единства в Челябинске священнослужители торопятся на молебенФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
2016 год в Челябинской области запомнится необычайно знойным летом, визитами важных гостей, праздниками и успешной игрой «Трактора». Фотокорреспондент «URA.Ru» Вадим Ахметов подводит свои итоги, предлагая самые интересные кадры.
В 2016 году Челябинску исполнилось 280 лет. Статуя верблюда, символа города, на площади Революции стала любимым местом для «селфи» в день последнего звонка в школах.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Выездное совещание Совбеза в Челябинске. Губернаторы Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин (ХМАО и ЯНАО) показывают своему коллеге Алексею Кокорину (Курганская область) путь развития региона.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Николай и Ирина Сандаковы в суде Советского района Челябинска. Бывшего вице-губернатора, обвиняемого в коррупции, после года в СИЗО выпустили под домашний арест.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Во что превратили город? — режиссер Александр Сокуров раскритиковал Челябинск на фестивале „Полный артхаус“. — Я больше на ваш фестиваль не приеду».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Бабушка впервые за много лет увидела лампочку в медпункте одного из поселков в Саткинском районе. Свет «дали» к приезду губернатора Челябинской области.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
В День космонавтики в Челябинске полиция задержала «астронавта».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
На похоронах мастера спорта, пилота-инструктора Виктора Илюхина, разбившегося под Челябинском, представители власти присутствовали на портретах.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Депутат Госдумы Сергей Миронов перед записью на челябинском телевидении.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Челябинск не „омерзительный“, но и не „хороший“». Блогер Илья Варламов после ознакомительной прогулки.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Депутат ЗСО Константин Струков (126-е место в списке «Форбс») на одном из своих золотодобывающих предприятий.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Иерархия». Губернатор Борис Дубровский и «картонный» Владимир Путин на сабантуе.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Две полоски. Водитель главного федерального инспектора Челябинской области Артема Пушкина пересекает двойную сплошную
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Мирское». На закладке капсулы в фундамент будущего Кафедрального собора Рождества Христова.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Один раз в год пруды цветут…» Экологическое бедствие в Южноуральске — цветение водохранилища. В самую жару жителям запретили использовать воду из водопровода даже для мытья.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Жаркое «селфи». Во время летнего зноя на озере Тургояк влюбленные вылезают из воды только ради фото для «Инстаграма».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Мужской аромат». Замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Собака-монстр неизвестной породы шокировала челябинцев во время митинга партии «Единая Россия».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Сток». Игорь Левитин, помощник президента России, проводит совещание на «Высоте 239», ЧТПЗ.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и губернатор Борис Дубровский на запуске второй очереди предприятия «Русский кварц» в Кыштыме.
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
«Гоооол!!!» Президент ХК «Трактор» Борис Дубровский, директор клуба Иван Сеничев, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-губернатор Евгений Голицын, будущий председатель Контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин на матче челябинцев с «Амуром».
Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru
Наш фотокорреспондент Вадим Ахметов
Фото: Андрей Ткаченко © URA.Ru