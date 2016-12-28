Свердловские политики наобещали на весь 2017 год. П (р)оверим?

02:14 28 декабря 2016 0

Губернатор Куйвашев выполнит бюджет 2017 года. Пообещал! Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

У читателей «URA.Ru» появилась простая возможность поймать политиков на слове. В преддверии Нового года мы попросили чиновников и депутатов разных уровней дать обещания на 2017-й. Выяснилось, что одни настроены решать конкретные задачи, другие — философствуют, третьи — пытаются объять необъятное.

Собирая обещания, мы обнаружили, что политики любят давать обещания чаще под выборы, но куда реже — после кампании. Например, председатель мандатной комиссии Заксобрания Алексей Коробейников честно признался: «Боюсь обещать, ситуация в стране нестабильная». В этом скепсисе он оказался не одинок — министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин также отказался давать какие-то гарантии «в сегодняшних-то условиях».

Евгения Куйвашева ждут выборы и он, похоже, уже отчасти знает их результат Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился, когда услышал, что кто-то из его кабмина побоялся давать обещания. Сам он с готовностью заявил «URA.Ru»: «Что я совершенно точно и во что бы то ни стало выполню — это бюджет 2017 года». В следующем году Евгений Владимирович, возможно, пройдет процедуру выборов. Сам он уверяет, что пока не получил никаких поручений Москвы, но его обещание наводит на мысль о том, что в предстоящей гонке ему открыто куда больше, чем нам.

Бывший замглавы администрации Екатеринбурга, покинувший мэрию через конфликт, Александр Высокинский пришел в свердловский кабмин только в феврале. Сегодня на вице-губернаторе реализация одного из наиболее затяжных проектов свердловской власти — «Большого Екатеринбурга», а также реформа контрольно-надзорной деятельности в области и при этом — всего один министерский «портфель» в подчинении (минэкономики). «В задачах — формирование системы стратегического планирования развития городов Свердловской области на основе диалога всех представителей городского сообщества: бизнес, власть, СМИ, общественность, наука. Думаю, получится», — дал свое масштабное обещание Александр Геннадьевич.

Самый молодой министр свердловского правительства и пока что — самый перспективный. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Подчиненный замглавы региона Александра Высокинского — министр экономики Дмитрий Ноженко, впрочем, по глобальности обещаний способен обойти своего нынешнего шефа. «Моим обещанием станет реализация приоритетных проектов президента в Свердловской области и достижение целей стратегии 2030», — пообещал министр. Весь этот год он терял по частям свои полномочия, отнимаемые заместителем министра инвестиций и развития Еленой Новоторженцевой, но все-таки умудрился сохранить министерство за собой.

Другой заместитель министра инвестиций и развития — Дмитрий Нисковских — в свои 34 года продемонстрировал блестящий карьерный рост, заняв кресло начальника. После реформы свердловского правительства он и вовсе рискует сделать головокружительную карьеру и стать ответственным за оперативное управление всей областью. Пока же ему единственному из всего кабмина доверены сразу два (из 11) стратегических проекта, которые контролирует премьер Дмитрий Медведев. «Обещаю завершить строительство инфраструктуры индустриального парка Богословский и заключить соглашения с первыми резидентами территории опережающего социально-экономического развития Краснотурьинска. Это самая скромная часть того, что планируем делать», — пообещал самый молодой министр.

Сергей Швиндт должен следить за дорогами, коммуналкой, стройкой и при этом готовить Екатеринбург к ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов в ходе реформы правительства оказался переназначен одним из первых. Помимо этого, чиновник решил важную политическую задачу — почти переназначил нового главу Фонда капремонтов, уволив целую команду справороссов во главе с Александром Караваевым и объявив конкурс на нового директора. «Обещаю в следующем году завершить общеобластную программу „1000 лифтов“, начатую в 2016 году. Ее итогом станет полноценное обновление лифтового хозяйства в регионе и рост уровня безопасности проживания в многоквартирных домах», — пообещал Николай Борисович.

Его куратор в правительстве — вице-губернатор Сергей Швиндт — сегодня поглощен подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018. В кабмине он появился только в мае, покинув кресло первого замглавы администрации Екатеринбурга, но быстро освоился, продемонстрировал работоспособность и открытость. Сегодня на плечах замглавы региона сразу три важнейших ведомства: минЖКХ, минстрой и минстранспорта. Несмотря на это, Сергей Владимирович ответственно заявил «URA.Ru»: «Обещаю успешно завершить все необходимые мероприятия, запланированные на будущий год в связи с подготовкой Свердловской области к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года».

Андрей Соболев — последний из министров, остающийся в статусе «и.о.». Все это по причине прохождения президентской программы, поясняет общественности губернатор Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Год был перенасыщен антидопинговыми скандалами вокруг российских спортсменов, среди которых оказались и уральцы. Именно свердловский тренер Владимир Казарин, тренировавший главного информатора WADA — Юлию Степанову — стал одним из героев разоблачительного фильма об использовании допинга в России. На фоне этого свердловский министр спорта Леонид Рапопорт еще и лишился части полномочий — молодежная политика отошла в отдельный департамент администрации губернатора, олимпийской чемпионке и красавице Ольге Глацких. «Обещаю бывать чаще с семьей и в дневное время. Обещаю создать условия для подготовки наших олимпийцев и паралимпийцев к Зимним играм 2018 года. А еще обещаю чаще улыбаться», — не унывает сегодня Леонид Аронович.

Последний свердловский министр, после недавней реформы все еще остающийся в статусе исполняющего обязанности — Андрей Соболев — также не отчаивается. И.о. главы министерства международных и внешнеэкономических связей предложил «URA.Ru» не рабочее, а очень личное обещание. «Пустых обещаний я не люблю. Планов много, но народная мудрость призывает для того, чтобы они осуществлялись, хранить их в тайне. Как говорят японцы, нет иллюзий — нет разочарований, поэтому обещаю в следующем году заняться японским языком, хотя бы на уровне нескольких фраз», — пообещал главный щеголь свердловского кабмина.

Сергей Бидонько обещал служить Свердловской области. Готовимся считать заслуги перед регионом Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«В следующем году к декабрю мы построим межрегиональный центр компетенции. Этот центр — один из семи в стране — идет по поручению президента РФ и призван обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для экономики Свердловской области. Там будет тренировочный полигон для подготовки наших студентов к участию в 2019 году в международном чемпионате WorldSkills Championship в Казани», — обещание Юрия Биктуганова оказалось одним из наиболее конкретных в нашем списке. Ставший министром случайно, когда 2011 году понадобилось расчистить место в Заксобрании для лидера железнодорожных профсоюзников Анатолия Сухова, Юрий Иванович, тем не менее, сказочно прижился в своем нынешнем кресле и теперь со всей ответственностью подходит к делу.

Депутаты Госдумы от Свердловской области обещают работать на избирателя. «Ближайшие мои задачи связаны с моим избирательным округом. Главная задача — ввести легкоатлетический стадион на Калининце в программу ЦСП. Задача по биатлонному комплексу „Снежинка“ в Артемовском. Ну и конечно — реализация федерального проекта „Зеленое кольцо России“, где я руковожу экологическим подпроектом — по реке Чусовой. Это конечно не только будущий год, но мероприятия начнутся именно 2017-м», — заявил единоросс Сергей Чепиков. Куда лаконичнее оказался его сосед по Госдуме — бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько, заявивший: «Обещаю работать на благо Свердловской области!».

Людмила Бабушкина отказалась обещать что-либо, отреагировав на вопрос журналиста «URA.Ru» будто бы с некоторым испугом Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина категорически отказалась давать обещание — в ответ на просьбу журналиста «URA.Ru» она, не произнося ни слова, просто помотала головой. А один наиболее вероятных из претендентов на ее место вице-спикер Заксобрания Владимир Власов охотно гарантировал свою активность в 2017-м. «В год добровольчества и волонтерства обещаю подключиться к работе в этом направлении и в качестве депутата, и в качестве просто неравнодушного человека. Я стоял во многом и у истоков развития добровольчества в Свердловской области, поэтому в следующем году буду активно с этим направлением работать и проводить посвященные этому мероприятия», — пообещал депутат.

Депутат екатеринбургской гордумы Михаил Гаранин дважды в этом году мог лишиться мандата. В одном случае это могло стать наказанием за то, что он единственный в стране решил бросить вызов системе, не сдав декларацию о доходах в обозначенные законом сроки. Система устояла, но и депутат тоже. «Депутат сегодня способен сделать только то, что можно совершить силами одного человека: украсить фасад дома к Новому году или поставить турник для детей во дворе. Депутат никак не может сделать счастливыми жителей целого города, поскольку не может регулировать принятие решений исполнительным органом власти», — рассуждает Гаранин. Сам он сегодня поддерживает президента Владимира Путина в том, что экология — источник консолидации всех сил в обществе, а потому обещает «поднять народ на защиту и сохранение озера Шарташ и леса и продвигать идеи государственно-частного партнерства».

Михаила Гаранина в этом году чуть не лишили мандата Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Для главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба уходящий год был наполнен неожиданностями. В самом начале 2016-го градостроительные полномочия уральской столицы были переданы правительству Свердловской области. Ожидалось, что после назначения бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова главой администрации губернатора (19 мая) закон будет отменен. Однако, переговоры по этому вопросу затянулись и полномочия все еще не вернули. Тем не менее, на все трудности сити-менеджер смотрит с улыбкой и обещания дает тоже с ней. «Обещаю честно работать», — сказал Александр Якоб.

Главе промышленной столицы Свердловской области Сергею Носову предстоит крайне непростой год. Помимо выборов мэра и Гордумы в Нижнем Тагиле, его коснется и начинающаяся губернаторская кампания — градоначальник считается одним из сильных претендентов на кресло главы региона, но пока также никаких установок от Москвы не получил. «Обещаю не обещать невыполнимого, — сказал Сергей Константинович и тут же добавил, — но думаю, помимо этого, в 2017 мы обязательно закончим ремонт нашего цирка».

Сергей Носов пообещал не обещать невыполнимого. Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Мэр Березовского Евгений Писцов в этом году пережил пристальное внимание ФСБ и СКР, а также вальс в белоснежном наряде с супругой Еленой на благотворительном балу. К обещанию для «URA.Ru» он подошел с максимальной ответственностью, поскольку считает, что они «должны даваться, исходя из социального статуса самого гаранта». «Людям же важно, не чтобы чиновник дал обещание пить чай с пенкой или приседать по утрам, — объяснил градоначальник. — У меня одна из болевых позиций — капремонт стадиона Горняк. Ковровое покрытие здесь отслужило уже два срока, но пока ни в федеральном, ни в региональном минспорта вариантов выхода на софинансирования мы найти не можем. И все же площадка выполняет важную роль — дети и взрослые могут правильно проводить свое свободное время. А потому я даю обещание, что стадион „Горняк“ в 2017 году преобразится. Сделать это будет весьма сложно без поддержки вышестоящих, но на то это и обещание, чтобы заставить себя самого преодолеть все трудности на пути к цели».