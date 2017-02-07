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07 февраля 2017
06 февраля 2017
20:56  07 февраля 2017 0

«Первый вызов пермского и. о. — пройти между Басаргиным и Чиркуновым»

Как Решетникову преподнести себя и выиграть губернаторские выборы
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Новый ио губернатора. Пермь, решетников максим
Максиму Решетникову (в центре) предстоит определиться с тем, как преподнести себя пермякамФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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В Пермский край прилетел новый и. о. губернатора Максим Решетников, которого представил общественности полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. Наблюдатели отмечают, что новый глава региона получил огромные возможности. Однако есть значительный риск того, что к Решетникову приклеится образ преемника Виктора Басаргина или последователя экс-губернатора Олега Чиркунова, а это чревато политическими конфликтами и тяжелыми выборами.

Максим Решетников в переполненном Органном зале Перми заявил, что надеется оправдать оказанное доверие президента страны. «Пермский край мне родной. Я за него переживал всегда, как все мы переживали», — заявил экс-министр правительства Москвы и рассказал, что успел в разное время плодотворно поработать с тремя предыдущими губернаторами (Юрий Трутнев, Олег Чиркунов, Виктор Басаргин). В первую очередь и. о. губернатора намерен уделить внимание социальной сфере, затем — развитию экономики. Через полгода Решетников надеется заручиться поддержкой пермяков, что собравшиеся поняли однозначно: и. о. губернатор уже настроен победить на выборах. Влиятельная публика — чиновники, депутаты, общественники, бизнесмены — приветствовала нового главу региона бурными аплодисментами.

Конференция Единой России. Пермь, Игорь Цветков
Многие хотели видеть губернатором именно Игоря Цветкова
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В кулуарах основной темой для обсуждения стал не только факт назначения Решетникова, но и проигрыш его конкурентов, которые гораздо ближе к Пермскому краю, чем московский министр с местными корнями. Известно, что на пост губернатора претендовали замруководителя Россотрудничества Алексей Фролов (бывший глава краевой администрации) и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков.

На днях возникла информация о том, что выбор Кремля пал именно на Цветкова, который является условным «варягом» и работает в Прикамье лишь с мая прошлого года. Однако за несколько месяцев ГФИ успел выстроить отношения с чиновниками, силовиками, общественниками и даже оппозицией.

«Разговоры о том, что на посту губернатора не нужен выходец из ФСБ, были определенной „страшилкой“. В действительности именно в случае назначения Цветкова многие ждали политическую „перезагрузку“, усиление борьбы с коррупцией и начало какой-то серьезной работы», — говорит один из наблюдателей.

Новый ио губернатора. Пермь
Виктор Басаргин (слева) протянул руку помощи преемнику и пообещал помогать Пермскому краю
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник в федеральных органах власти подтверждает, что кандидатуры Фролова и Цветкова были вполне реальными: «Администрация президента лишь на прошлой неделе усилила сбор информации по Решетникову. Значит, возник какой-то серьезный повод».

Есть мнение, что прежний губернатор Виктор Басаргин повлиял на назначение Максима Решетникова и создал негатив в отношении его конкурентов. По другой версии, решающим стало слово полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича.

Информатор, близкий к властям региона, отмечает, что основной запрос к и. о. губернатора — обновление элиты. Максим Решетников прибыл в Пермь без готовой команды, у него есть определенное время для подбора кадров. «Если в правительство вернутся „опытные“ пермяки — ничего хорошего в этом не будет. В регионе по-прежнему наиболее активны политики 90-х годов прошлого века. И эту ситуацию надо менять», — поделился собеседник.

Рабочая поездка в Краснотурьинск., скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов доволен выбором президента
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Наблюдатели констатируют, что в отношении Решетникова уже возникают серьезные опасения: возможно, с ним есть определенные договоренности и в его команду войдут сторонники Виктора Басаргина. С другой стороны, никто не исключает, что главу региона будут «вербовать» выходцы из команды экс-губернатора Олега Чиркунова. В обоих случаях это чревато политическими конфликтами. Сам Решетников уже заявил, что будет работать с теми, кто соответствует «заданной планке».

Уже обозначил свое отношение к новому главе региона депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, который на протяжении нескольких лет был главным оппонентом Басаргина. «Хорошо знаю и уважаю Максима Геннадьевича как человека и как профессионала. У него есть все, чтобы сформировать вокруг себя широкую и эффективную коалицию. Это залог того, что в Пермском крае достойно пройдут выборы не только губернатора, но и президента. Уверен, что его работа на посту губернатора позволит качественно улучшить жизнь людей в Пермском крае. Качественно, а не по статистике», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Прессконференция Окунев Чебыкин Машин Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев отмечает, что пока никто в Прикамье не знает нового губернатора
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев, который еще в декабре не исключал варианта назначения Решетникова, считает, что у нового губернатора есть прекрасная возможность быстро проявить себя на фоне предшественника. Однако пока рано говорить о том, как Решетников будет выигрывать выборы в сентябре.

«Не секрет, что не каждый исполняющий обязанности губернатора доходит до выборов. Таким образом, в Калининградской области силовика заменили на технократа — почему не может быть наоборот? К тому же Владимир Владимирович Путин в беседе с Максимом Решетниковым ничего не говорил о выборах. Узнаваемость у нового главы региона — ноль целых, ноль десятых. В выборах он никогда не участвовал, был непубличным человеком и даже не работал на большом предприятии», — резюмирует Окунев.

Политик добавил, что Решетникова может серьезно подвести управление «в стиле экс-губернатора Чиркунова». К тому же бороться за голоса избирателей главе региона предстоит в условиях, когда доверие людей к власти (что касается внутренней политики) не растет. Огромное значение имеет и то, кто будет конкурировать на выборах с и. о. губернатора.

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Пермяков знакомят с новым губернатором

Политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков отмечает, что Пермский край получил губернатора, у которого хорошие возможности, но огромные риски: «Мы все слышали, как президент рекомендовал Решетникову опираться на достижения предыдущей команды. И тут возникает риск — противники могут натянуть на главу региона образ преемника Басаргина. Что может быть хуже для нового губернатора? С разговорами о близости к команде Олега Чиркунова тоже что-то нужно делать. Последнего, безусловно, уважают как большого предпринимателя, но идеи пермской культурной революции далеко не всем по душе. К тому же Решетников не выглядит политиком, а аппаратчик и так руководил регионом в предыдущие пять лет. Потенциально новый губернатор может получить негатив противников и Басаргина, и Чиркунова — больших рейтингов у предшественников Решетникова никогда не было».

Эксперт подчеркнул: главе региона необходимо в первую очередь определиться с тем, как себя позиционировать и создать образ самостоятельного политика. А для этого, вероятно, нужно приложить серьезные усилия, уволить многих чиновников и пригласить на работу серьезных профессионалов.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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