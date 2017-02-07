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07 февраля 2017
06 февраля 2017
17:56  07 февраля 2017 0

«От скопления влиятельного народа стало душно». Как пермская элита встретила Решетникова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Новый ио губернатора. Пермь
Пермяки уже успели сравнить Максима Решетникова с Коляном из сериала «Реальные пацаны»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Политическая элита и общественность Прикамья лично увидела бывшего московского министра, который теперь будет руководить важнейшим регионом. И. о. губернатора Максима Решетникова пермякам представили предшественник и полпред президента.

Во вторник, 7 февраля, в Органном зале Перми депутаты всех уровней, высокопоставленные чиновники, главы муниципалитетов, представители бизнеса и общественности собрались на представление исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Накануне на этот пост Владимир Путин назначил теперь уже экс-министра правительства Москвы Максима Решетникова, который родился и учился в Перми и несколько лет работал в администрации региона.

В зале был абсолютный аншлаг — желающие увидеть нового главу региона толпились в проходах. Максима Решетникова пермякам представил полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. На сцене появился и прежний губернатор Виктор Басаргин. О происходившем в зале можно узнать из онлайн-трансляции «URA.RU».

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Слева направо: экс-губернатор Виктор Басаргин, полпред президента Михаил Бабич, новый глава региона Максим Решетников, спикер Заксобрания Валерий Сухих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края сменился в понедельник, 6 февраля. Утром Виктор Басаргин заявил о нежелании участвовать в выборах и намерении сложить полномочия. Днем исполняющим обязанности главы региона стал Максим Решетников. Этим событиям на прошлой неделе предшествовала командировка Басаргина в Кремль, в ходе которой губернатор, по всей видимости, узнал об отсутствии поддержки со стороны руководства страны.

Выборы губернатора Пермского края пройдут в сентябре 2017 года.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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