Люди Юревича и Барышева снова делят Челябинск

21:17 24 апреля 2017 0

Людей Михаила Юревича (слева) подозревают в попытке приватизировать имущество с миллиардным оборотом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск оказался на пороге большого передела. Городские власти начали приватизацию муниципальных унитарных предприятий (МУП). Вокруг помещений, транспорта и других активов кружат акулы местного бизнеса. Чиновники и депутаты уверяют, что реорганизация коснется только формы собственности. Но смогут ли они отстоять самые лакомые куски?

Как рассказал «URA.RU» председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска Сергей Чигинцев, городские власти последовали рекомендации правительства РФ, и до конца года приватизируют МУПы. «Количество муниципальных и государственных унитарных предприятий решено снизить. Плюс ужесточилось законодательство — тем же МУПам стало тяжело работать из-за увеличившейся отчетности, согласовательных процедур. После приватизации в форму ООО или ОАО, все 100% акций остаются у муниципалитета. А дальше представительский орган примет решение о статусе предприятия», — рассказал чиновник.

Карелин и его протеже Новичихин особо развили бизнес при Давыдове (слева) и Юревиче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске через приватизацию уже проходят МУП «Челябинский автобусный транспорт» (станет ООО «Общественный городской транспорт») и МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска» (станет одноименным ОАО). Это две сферы, сотрясаемые скандалами все последние годы. «Челябавтотранс» во многом вынужден менять форму собственности, чтобы сохранить общественный транспорт. МУП признан банкротом. К такому состоянию, как подозревают наблюдатели, с помощью сомнительных схем предприятие привели депутат гордумы Станислав Новичихин и его партнер по бизнесу Александр Карелин. Оба считаются людьми бывшего сити-менеджера Сергея Давыдова. И развернули бурную деятельность при губернаторе Михаиле Юревиче.

«Новичихину было выгодно, чтобы в суде по банкротству „Челябавтотранса“ заключили мировое соглашение, по которому аффилированным ему и Карелину фирмам должны были выплатить порядка 500 млн рублей плюс проценты. Схема накопления долга будет предметом проверки правоохранительных органов. Пока же МУП реорганизовали в ООО, чтобы сохранить городской транспорт», — полагает собеседник из мэрии.

На МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска» есть другие претенденты. Предприятие создали полтора года назад со скандалом: школы, садики и детские лагеря в добровольно-приказном порядке переводили на обслуживание МУП. Чтобы участвовать в тендерах, создали АО «Комбинат социального питания» (100% также принадлежит муниципалитету в лице КУИЗО). МУП кормит пожилых людей и малообеспеченные семьи в специальных столовых. Акционерное общество арендует у МУП все остальное оборудование и обслуживает образовательные учреждения. Такую схему, как говорят, придумал директор АО Игорь Воловой, бывший руководитель КУИЗО.

Чтобы было понятно, чем интересна эта компания, приведем официальные цифры о ее работе:

в штате АО «КСП Челябинска» работает 630 человек. В прошлом году оборот составил 700 млн рублей. В текущем прогнозируется на уровне 1 млрд рублей. Компаний показывает рентабельность в районе от 5% до 10%.

Но при этом отчитывается об убытках. Вся прибыль вкладывается в развитие, объяснял Воловой депутатам. Предприятие полтора года назад получило в собственность массу непрофильных помещений, которые сдает в аренду. По замыслу властей, вырученные деньги должны были пойти на развитие. И вот теперь МУП представляет собой предприятие с оборотом в 1 млрд рублей и кучей помещений.

Воловой заверил депутатов, что не будет покушаться на муниципальную собственность

Решение о приватизации МУПов принимает гордума. Заседание, на котором рассмотрят вопрос о «Департаменте продовольствия и социального питания Челябинска» пройдет во вторник, 25 апреля. «Объективно нужно уходить от МУП. Чигинцев и Воловой заверили, что 100% акций будет у администрации. Такой вариант нас устраивает», — говорит председатель комиссии по социальной политике гордумы Александр Галкин.

Председатель комиссии по местному самоуправлению Владимир Бодров признался, что для себя еще не разобрался в этом вопросе. Но при этом настаивает, что город не должен потерять свое имущество. Его опасения поддерживает депутат Константин Нациевский. «Если верить Воловому, то картина вырисовывается оптимистичная. Но мы же знаем, где живем — все может измениться в любой момент. Как происходит с автобусным парком — выделили МУПу имущество, а он признан банкротом. До этого потеряли „Горзеленстрой“, где раздербанили землю и имущество. Обанкротили и отобрали все имущество у МУП ДРСУ», — приводит негативную статистику депутат.

Вслед за «Челябавтотрансом» начинается приватизация других МУП и ОГУП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторые парламентарии предполагают, что МУП «Департамент продовольствия и социального питания Челябинска» может быть интересен депутату Госдумы Андрею Барышеву. Воловой в бытность руководителем КУИЗО считался близким ему человеком. Инсайдеры до сих пор указывают на их связь. Сам Барышев официально заявил «URA.RU», что не имеет к МУП никакого отношения. Воловой же не нашел время для комментария по телефону.

Готовится приватизация одного из самых лакомых кусков муниципального имущества — МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Это предприятие обслуживает более 500 километров теплотрасс. МУП претендует на то, чтобы стать единой теплоснабжающей организацией Челябинска. Это уже стало поводом для конфликта с «Фортумом».

После приватизации МУПов, продавать пакеты акций или менять форму собственности можно будет только по согласованию с гордумой. Желающим монополизировать рынок школьного питания, пассажирских перевозок или теплоснабжения придется договариваться с парламентским большинством. Пока депутаты высказываются за сохранение всей собственности за муниципалитетом. Как долго они смогут держать оборону — вопрос.