18:57 25 апреля 2017 0

"Квартирный вопрос" крайне остро встал в Москве Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Программа реновации жилья в Москве стала очередной миной замедленного действия. Громких протестных акций пока нет, однако очевидно, что недовольство десятков тысяч москвичей стремительно зреет в социальных сетях. Критики столичной мэрии в первую очередь указывают на жесткость чиновников в данном вопросе и нежелание находить консенсус с местными жителями.

Во вторник, 25 апреля, урбанист и архитектурный критик Григорий Ревзин на своей странице в Facebook опубликовал десять тезисов, касающихся программы реновации. В интервью «URA.RU» эксперт рассказал о том, надо ли действительно сносить пятиэтажки, в чем главная ошибка мэрии Москвы и почему чиновникам в любом случае придется договариваться с рассерженными москвичами.

Григорий Ревзин: снос пятиэтажек — имущественный вопрос, поэтому он может разрешаться только переговорами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

— Григорий Исаакович, прочитал ваши апрельские тезисы. Скажите — так в чем же главная ошибка мэрии Москвы при реализации программы реновации?

— У мэрии действительно нет ответа на вопрос о том, что делать с 20 процентами жителей [выступающих против сноса старого жилья]. Да, есть большие проблемы в разъяснительной работе. Но 10 мая будут опубликованы списки домов, попадающих под программу, и многие люди успокоятся. Прежде всего, из сталинских домов.

В принципе сама ситуация нерыночного решения и насильственного переселения через суд — это реальное наступление на интересы людей. А их не так мало. Даже если их окажется 10 процентов, то это тоже большая цифра — 160 тысяч человек.

— Вы считаете, что программа реновации в таком виде — это та тема, которая может сдетонировать?

— Это игра оппозиции и власти. Если власть дальше ничего не будет делать, а оппозиция, в свою очередь, начнет искать себе союзников в лице недовольных жителей, то это может быть очень серьезно.

— Ничто так не объединяет, как общие враги?

— Конечно! Ведь сейчас есть довольно много людей, чьи интересы ущемлены. Если произойдет соединение их интересов, это будет мощное финансовое движение.

— Вы пишете о недовольных девелоперах, о том, что появление на рынке государственного фонда переселения с невероятными правами их разоряет…

— Да, это фактор. Я думаю, что девелоперы — первые, кто должен финансировать все это [протесты]. Вы наверняка видели бумаги, развешанные на подъездах как протест [сносу пятиэтажек]. Это очень квалифицированный документ. Там явно работали юристы, которые проанализировали все законы. Это уже не низовой протест, он обеспечен хорошей интеллектуальной поддержкой. А если к этому добавить еще массовую агитацию, то можно так завести массы!.. Хотя, конечно, интересы людей действительно ущемлены. Если мэрия не будет отвечать на этот протест, то он будет только усиливаться. Нужно найти способ договориться с этими людьми, но они его не ищут.

— Вы считаете, что компромисс возможен?

— Это же имущественный вопрос, а об имущественных вопросах договариваются. Мэрия же хочет, как всегда, разговаривать с позиции силы, как в случае с киосками. Это вызывает понятный протест. Ведь неясно, с чего вдруг на тебя наехали. То есть вопрос в том, чтобы ваше жилье купили за адекватную цену.

— В своих тезисах вы указываете, что «пятиэтажки — это изделия с ограниченным сроком годности». То есть вы уверены, что программа реновации в Москве в любом случае необходима?

— Я согласен с тем, что есть такой вопрос, он существенный и должен быть решен. То, что оппозиция не думает об этой части вопроса, очень плохо, поскольку получается, что это лишает оппозиции какой-то ответственности. Но я не уверен, что это должно происходить именно в таком жанре. Есть десятки способов решения этой проблемы, мы знаем их. Хотя, конечно, в таких масштабах это никто не осуществлял. Вот они [чиновники] говорят — если не хотите [переезжать], то мы вас через 15 лет расселим в рамках сноса аварийного жилья. И вот тогда поедете на любые выселки. Это мне кажется неправильным. Надо придумывать совсем другие схемы.