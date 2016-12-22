17:55 22 декабря 2016 4

Алешкин и Шевелев не согласны с приговором Курганского городского суда Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

После оглашения приговора полицейским Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву, подсудимые обвинили суд в «двойных стандартах», передает корреспондент «URA.Ru».

Бывший заместитель начальника УМВД Андрей Алешкин заявил журналистам, что виновным себя не считает и однозначно будет обжаловать приговор. «Вы прекрасно видели, что по одним и тем же основаниям, по каким-то эпизодам мы были оправданы. Это двойные стандарты!» — возмутился он. Алешкин уверял, что у него был конфликт с сотрудниками ФСБ: «Я еще раз подтверждаю, что сотрудники оперчасти ко мне приезжали в Челябинск в СИЗО, угрожая „сознайся, иначе получишь десять лет лишения свободы“. Что и требовалось доказать».

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Максим Шевелев поддержал коллегу: «Обжаловать будем вплоть до суда Гааги и выиграем, сомнений в этом нет!» — сказал он. Приговор Шевелев назвал постановочным и «сырым». «Дело ангажировано, заказное. Видимо, было давление», — заключил он, напомнив, что оглашение приговора откладывалось два раза.

Прокурор Алексей Киселев отметил, что суд согласился с позицией государственного обвинения. «Практически все доказательства признаны допустимыми. Частично обвиняемые были оправданы по некоторым эпизодам. Следствием вменялось получение нескольких взяток. Суд посчитал, что умысел у обвиняемых был один — получить с предпринимателя Обласова процент от суммы контракта на реконструкцию медсанчасти УМВД», — пояснил прокурор. По версии следствия, полицейские «раскрутили» застройщика на 5,5% от контракта в сумме 150 млн рублей. Так как «откат» передавался частями через посредников, суд счел, что по некоторым фактам дачи взяток именно Алешкину доказательств оказалось недостаточно.

Курганский городской суд, напомним, признал Андрея Алешкина и Максима Шевелева виновными в получении «отката» в размере 6,4 млн рублей. Алешкину назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, Шевелев получил девять лет колонии. Оба обвиняемых были лишены полицейских званий и приговорены к штрафу в однократном размере полученной взятки (по 6,4 млн рублей каждый). Помимо этого Алешкин признан виновным в мошенничестве при получении выплат: он получил 900 тыс. рублей на малолетнего сына, который фактически с ним не проживает. Период нахождения полицейских в СИЗО будет им зачтен.

Третий соучастник коррупционного сговора полицейских — бывший начальник тыла Сергей Мазко был осужден в июне этого года. Благодаря активному сотрудничеству со следствием он получил наказание в виде 3,5 лет колонии строгого режима.