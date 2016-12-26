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Главные новости Свердловской области
15:01  26 декабря 2016 6

«Мне по душе его творчество». Евгений Куйвашев прокомментировал уголовное дело барда Александра Новикова

Заседание по мере пресечения Александру Новикову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, новиков александр
По словам губернатора, он не обсуждал со своим другом Новиковым его бизнесФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
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Уголовное дело компаньона барда Новикова
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении певца Александра Новикова и экс-замминистра Свердловской области Михаила Шилиманова, которых обвиняют в мошенничестве. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, обсуждал ли губернатор с Новиковым проблему обманутых пайщиков поселка «Бухта Квинс».

«С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал, — заявил Евгений Куйвашев. — Совершенно точно мы не общались. С ним общались специалисты минстроя. Я был на этом объекте, но с ним я это не обсуждал. Мне по душе его творчество больше, поэтому мы если и обсуждали, то его творческие планы. Что касается его бизнес-интересов — я никогда не обсуждал с ним эту тему».

Напомним, Александра Новикова, а также его друга и компаньона, свердловского экс-замминистра энергетики Михаила Шилиманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено 23 ноября 2015 года, спустя полгода, 11 марта 2016 года, в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Расследует дело Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области.

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Бард Новиков о своем домашнем аресте: «Это — вопиющий акт произвола»

По данным следствия, Новиков и Шилиманов вывели и присвоили себе около 35 миллионов рублей. Кроме заявление пайщиков, показания на них дала бывший директор проекта Лариса Ассонова, которая вместе с руководителем 4-й овощебазы Иваном Обуховым является фигурантом другого уголовного дела — о хищении у Новикова и Шилиманова земель.

23 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга решил поместить Александра Новикова под домашний арест, а задержанного ранее Михаила Шилиманова оставить под стражей.

Андрей Гусельников
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