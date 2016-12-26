15:01 26 декабря 2016 6

По словам губернатора, он не обсуждал со своим другом Новиковым его бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался по поводу уголовного дела, возбужденного в отношении певца Александра Новикова и экс-замминистра Свердловской области Михаила Шилиманова, которых обвиняют в мошенничестве. В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, обсуждал ли губернатор с Новиковым проблему обманутых пайщиков поселка «Бухта Квинс».

«С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал, — заявил Евгений Куйвашев. — Совершенно точно мы не общались. С ним общались специалисты минстроя. Я был на этом объекте, но с ним я это не обсуждал. Мне по душе его творчество больше, поэтому мы если и обсуждали, то его творческие планы. Что касается его бизнес-интересов — я никогда не обсуждал с ним эту тему».

Напомним, Александра Новикова, а также его друга и компаньона, свердловского экс-замминистра энергетики Михаила Шилиманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ было возбуждено 23 ноября 2015 года, спустя полгода, 11 марта 2016 года, в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Расследует дело Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области.

По данным следствия, Новиков и Шилиманов вывели и присвоили себе около 35 миллионов рублей. Кроме заявление пайщиков, показания на них дала бывший директор проекта Лариса Ассонова, которая вместе с руководителем 4-й овощебазы Иваном Обуховым является фигурантом другого уголовного дела — о хищении у Новикова и Шилиманова земель.

23 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга решил поместить Александра Новикова под домашний арест, а задержанного ранее Михаила Шилиманова оставить под стражей.