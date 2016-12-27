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Главные новости ЯНАО
10:00  27 декабря 2016 0

Названа причина пожара на Ямале, где погибли трое детей. Начинаются массовые проверки

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Причиной пожара, в котором погибли трое детей в селе Антипаюта, могла стать проводка (архивный снимок)Фото: Карина Ванеш © URA.Ru

В Тазовском районе назвали предварительную причину пожара, в котором погибли трое детей. Трагедия произошла 24 декабря в селе Антипаюта. ЧП было рассмотрено накануне на заседании комиссии по ЧС в администрации района. Детей нашли без сознания в загоревшемся доме и отвезли в больницу. К сожалению, спасти их не удалось, они скончались от отравления угарным газом.

«Младшие дети (двух и четырех лет) были оставлены с пятнадцатилетней сестрой матери. По предварительным данным противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району, пожар произошел из-за замыкания проводки. Также было установлено, что балок являлся строением, незарегистрированным в адресном плане, и был незаконно подключен к электросети», — сообщили в пресс-службе администрации района.

Ранее стало известно, что детей отвезли в больницу на снегоходах соседи, которые нашли пострадавших без сознания во время возгорания.

Власти заявили, что после ЧП пройдут ревизии по всех поселениях. Проверят законность подключения к электросети нежилых помещений. «Мы не можем повсеместно контролировать нахождение и проживание людей в нежилых помещениях, но мы можем навести порядок в части незаконного подключения таких сооружений к электричеству. Ведь именно поэтому случилась трагедия в Антипаюте», — заявил замглавы администрации Сергей Семериков.

Пострадавшим от пожара будет оказана материальная помощь из бюджета села Антипаюта и по заявлению из резервного фонда администрации района. Помощь будет оказана и по линии департамента социального развития администрации района.

Юлия Фролова
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