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Главные новости Свердловской области
17:30  30 декабря 2016 1

Задержанного чиновника МУГИСО выпустили под залог, внесенный родителями

Арест директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин
Чиновник МУГИСО отпущен под залог после второго задержанияФото: УФСБ по Свердловской области

Директор департамента МУГИСО Игорь Разунин выпущен под залог. Такое решение принял Чкаловский суд в пятницу, 30 декабря. Ранее директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин был опять помещен в изолятор внутреннего содержания. Это произошло после допроса 28 декабря. В ИВС с ним встретилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Условия содержания у него хорошие, он в камере один, но жалуется на психологическое давление». О своем посещении она рассказала корреспонденту «URA.Ru».

Директор департамента рекламы Мингосимущества находится один в просторной камере. «Может в Новый год к нему подселят какого-нибудь хулигана, но пока камер на всех хватает. У него все нормально, единственное — он жалуется на определенное психологическое давление. Видимо, определенную работу с ним проводят в этом плане. Все замечания его я записала», — рассказала омбудсмен. «Я посетила 23 человека „Условия содержания у всех хорошие, все здоровы и накормлены, периодически выходят на прогулки во внутренний дворик. ИВС не перегружен, что редкость.

« Ему непросто психологически: человек содержался под домашним арестом, а потом его перевозят в ИВС под предлогом разбирательств по „новому делу“» Что это за «новое дело» — пока непонятно«, — говорит Татьяна Мерзлякова. По ее словам, она направила запрос замгенпрокурора УрФО Юрию Пономареву»

«В ИВС он мог попасть из-за нарушений условий домашнего ареста, но, насколько мне известно, этого не было», — добавила она.

30 состоялся суд, Разунин выпущен под залог. Адвокат чиновника Константин Виленский пояснил «URA.Ru», что следствие просило оставить чиновника под стражей, но суд это требование не поддержал. Залог внесли родители.

Директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина был задержан на рабочем месте 22 декабря. Сначала он был помещен в ИВС, позже суд выбрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. 27 декабря против него было возбуждено новое уголовное дело, «Дело возбуждено по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы», — говорилось в сообщении пресс-службы УФСБ России по Свердловской области. В его рамках прошли обыски с шокирующими результатами: например, было найдено оружие, которое силовики не нашли при первом обыске.

Юлия Литвиненко
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