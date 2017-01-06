15:06 06 января 2017 8

Новиков указал на "те же рожи, тот же бред" на разных каналах в новогоднюю ночь еще 13 лет назад Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

В социальных сетях после массированной критики новогодних шоу, транслировавшихся на федеральных телеканалах, вспомнили письмо барда Александра Новикова, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Шансонье еще 13 лет назад написал обращение к главе государства, посвященное телеэфиру в новогоднюю ночь.

В письме под названием «Шоу голубой обезьяны» бард описал свои впечатление от шоу, которые он увидел по федеральным телеканалам после боя курантов, встречавших 2004 год.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Если Вы не видели — много потеряли. А если видели, должно быть, многое поняли», — пишет бард в письме, опубликованном на его сайте 7 января 2004 года. По словам Новикова, сам он понял, какое же ему выпало счастье «не участвовать в этой групповой ублюдизации великих произведений „Женитьба Фигаро“ и „За двумя зайцами“», «не прыгать в этом телебардаке, гордо именуемом „Голубой огонек“, в стаде ряженых, изо всех сил изображающих радость на лице и праздник в студии», «не выпало „счастье“ с гребнем на башке изображать графа, который, следуя оригиналу „Женитьбы Фигаро“ не лупоглазый гей, а действительно мужчина, любимец женщин».

«А жене моей Маше, слава богу, не выпало „удовольствие“ падать брюхом на стол, задирать подол, показывать задницу и вопить, и скакать из канала в канал в образе бордельной мадам, — продолжает Новиков. — И орать, орать пошлятину, отсебятину и бредятину. Через экран на всю страну».

Бард отмечает, что его гости пытались щелкать пультом, чтобы посмотреть что-то другое, но там увидели «те же рожи, тот же бред, только в другой опере». Когда же бард и его друзья приготовились с огорчения испить стопку, то увидели на экране, как «какой-то дяденька в экране навстречу Великой кинозвезде зайчиком скачет». «Пригляделись — культур-министр! — пишет Новиков. — Потрясающий по своей сценографии и задумке номер. Браво, министр! Вот и пригодился Ваш театральный опыт». Затем, пишет бард, на сцене появился действующий милицейский генерал, который в шоу служит дирижером, «а хор, милицейский, разумеется, кривляется, паясничает и рот под фанеру разевает».

На другом канале, пишет Новиков, в гостях у одного юмориста оказалась «одна звездная семейка». «И опять — дешевка, пошлятина, бытовуха. Такое впечатление, что выворачивают нам в лицо свое грязное нижнее белье, трясут им, нюхают его, лобызают, сами от этого же кайфуют, не понимая, какие они в этот момент мелкие, жалкие и ничтожные. Ладно бы у себя дома. А то ведь через экран на всю страну, да и на другие страны. От нашего с Вами имени. Представляю, какими глазами, эти страны, тоже говорящие по-русски, глядят на нас, — подчеркивает шансонье. — Сегодня нашей стране как никогда нужны герои. Но для того чтобы они выросли из мальчишек, прототипы этих будущих героев должны быть уже сегодня на экранах, в кино, в книгах и в народной молве».

«Козлобородые гуру, гребнеголовые зайки, борделетипажные примадонны, русофобствующие смехуны, воинствующие педерасты и иже с ними не имеющие пола вообще — неважные примеры для подражания», — резюмирует Новиков.

Новогодний эфир 2016-2017 раскритиковал в своем Instagram известный продюсер Максим Фадеев. Уроженец Кургана сравнил происходящее с погружением в ад и добавил, что не смог досмотреть шоу ни на одном из федеральных телеканалов. «Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в „прошлое“, на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!» — отмечал Фадеев.