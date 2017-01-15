Эрнст ответил на петицию против надоевших новогодних огоньков

23:00 13 января 2017 160

Гендиректор Первого канала согласился с претензиями молодежи, но Пугачеву убирать не намерен Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Первый канал не станет менять формат новогодних огоньков, несмотря на 150 тыс. подписей под петицией, обращенной к гендиректору канала Константину Эрнсту с просьбой улучшить новогоднее телевизионное шоу в 2018 году.

«Ну, мы же не меняем салат на Новый год, и ёлочка стоит», — отметил Константин Львович в эфире программы «ОК live», передает «Национальная служба новостей». Эрнст отметил, что телевизор в новогоднюю ночь смотрит более возрастная аудитория.

Новогодняя ночь — это как одно из новогодних блюд праздничного стола, отметил Эрнст. По его словам, если никто не меняет традиционные новогодние салаты, например оливье, тогда зачем менять Пугачеву? При этом

руководитель Первого канала признал, что претензии молодежной части аудитории к новогодним огонькам справедливы.

«Системными зрителями новогодних являются зрители 45+, — поясняет Эрнст — Можно сделать острорадикальный и молодёжный Новый год. Но мы выяснили за счет 20-летних исследований, что молодежь не смотрит. Она и не смотрит, потому что новогодняя ночь [ими] проводится другим способом».

Также в ходе программы Константин Эрнст дал обещание, что вместе со своими сотрудниками проведет опрос для того, чтобы определить 50 артистов, которых зрители хотели бы видеть на экранах в новогоднюю ночь.

Новогодний эфир в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года вызвал широкий общественный резонанс и недовольство телезрителей. Как ранее сообщало «URA.RU», в Сети даже появилась петиция на имя гендиректора Первого канала Константина Эрнста с просьбой исключить уже порядком поднадоевших российским зрителям артистов из программы новогоднего «Голубого огонька». Обращение к настоящему моменту набрало более 150 тыс. подписей.

После этого в соцсетях развернулась другая кампания — в поддержку певицы Аллы Пугачевой, на присутствие которой в новогодних огоньках в последние несколько десятилетий особо обратили внимание недовольные эфиром зрители. При этом сама Примадонна попросила никого не подписывать петицию в ее защиту, отметив, что самое глупое желание — нравиться всем.

Отметим, что в пятницу, 13 января, Первый канал решил повторить новогоднее шоу в честь празднования Старого Нового года.