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Главные новости Свердловской области
12:29  14 января 2017 10

Раненые охранники химзавода не смогли опознать подозреваемых в нападении

Тротил на заводе лежит прямо под открытым небомФото: соцсети

Раненые охранники химзавода не смогли опознать подозреваемых в вооруженном нападении. В Красноуральске, где минувшей ночью произошла стрельба на стратегически важном объекте, продолжается расследование.

Полиция Красноуральска продолжает следственные мероприятия после ночной стрельбы на территории заброшенного химического завода, где в свободном доступе лежат десятки тонн тротила. Как удалось выяснить «URA.RU» от источника в правоохранительных органах, один из пострадавших мужчин сначала опознал по фото подозреваемого в нападении. Однако, когда гражданина доставили для опознания в больницу, чтобы раненый мог увидеть подозреваемого в лицо, охранник заявил, что никогда не видел этого человека.

Не удалось установить пока и то, из какого оружия стреляли преступники: все ранения, полученные охранниками, сквозные, на территории завода пуль и гильз не найдено.

Осложняет работу следователям тот факт, что в ночь нападения химический завод был обесточен из-за пожара на ЛЭП, поэтому пострадавшие плохо сумели разглядеть лица своих обидчиков. Предположительно, налетчиков было от двух до шести человек, все они славянской национальности.

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В Красноуральске расстреляли охрану химзавода, где на улице лежат десятки тонн тротила

Группа неизвестных мужчин проникла на территорию предприятия в ночь с 12 на 13 января. Охрана заметила посторонних и пыталась их задержать, однако была обстреляна. Трое охранников, по сообщению «Газеты.ру», госпитализированы: у двоих — огнестрельные ранения ног, у третьего — черепно-мозговая травма.

«Следственно-оперативная группа дважды выезжала на предприятие. Один раз ночью, когда было совершено нападение, второй раз утром, чтобы при свете как можно лучше осмотреть место происшествия и собрать вещдоки, — прокомментировал „URA.RU“ руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Полицейские отрабатывают лиц, склонных к подобного рода преступлениям. С учетом важности объекта расследование находится под контролем областного полицейского главка».

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью». Главной версией нападения является то, что охрана препятствовала свободному проникновению на территорию заброшенного завода, где под открытым небом хранятся десятки тонн тротила.

Евгений Лазарев
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