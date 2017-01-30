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30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
16:19  30 января 2017 1

У «наркомана с гранатой» из Челябинска нашли мини-арсенал. ВИДЕО

Лимонку не отличить от настоящейФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В квартире челябинца, угрожавшего гранатой сотрудникам полиции, обнаружены обрез охотничьего ружья 12-го калибира и два патрона к нему, сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса — об угрозе насилием представителю власти и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

ЧП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска 27 января. Во время операции по задержанию пары, предположительно, занимающейся распространением наркотиков, парень на глазах сотрудников полиции выдернул чеку из запала лимонки и захлопнул перед полицейскими дверь квартиры.

К дому на улице Марченко, 37 были подтянуты ОМОН и СОБР, было выставлено оцепление и выведены в безопасное место жители находящихся под угрозой квартир. В общей сложности было эвакуировано 70 человек, уточнили «URA.RU» в региональном полицейском главке.

Однако после переговоров молодой человек сдался, а взрывотехники Росгвардии признали его гранату Ф-1 безвредным муляжом. Подозреваемый находится под административным арестом, расследование продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Алексей Шумов
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