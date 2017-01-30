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30 января 2017
Главные новости Свердловской области
20:24  30 января 2017 18

«Было прикольно!» Мэр Екатеринбурга Ройзман снялся в журнале «Ералаш»

Допрос Ройзмана в суде, ройзман евгений
По словам градоначальника, главное то, что он уложился в обеденный перерывФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман принял участие в съемках детского юмористического журнала «Ералаш». Об этом «URA.RU» рассказали в екатеринбургской мэрии. Съемки прошли в понедельник, 30 января, на территории школы и детского садика.

Сам Ройзман не раскрывает содержание серии, в которой снимался, объясняя это тем, что в «Ералаше» все построено на неожиданном повороте сюжета. «Я никогда не видел, как это делается, это прикольно! — заявил агентству мэр Екатеринбурга. — Но, самое главное, я уложился в обеденный перерыв. Играл в принципе самого себя».

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Утром 1 января мэр Екатеринбурга вышел на пробежку. ВИДЕО

«По сюжету Евгений Вадимович сыграл папу двух девочек, — рассказал „URA.RU“ исполнительный продюсер „Студии Ералаш“ в Екатеринбурге Лия Пичугина. — При этом ему даже не пришлось входить в роль, поскольку у него у самого есть дочки».

По словам продюсера, съемки проходили в дружеской обстановке: мэр отлично поладил с юными актерами и снялся с первого дубля.

На экран выпуск «Ералаш» с участием Евгения Ройзмана выйдет ориентировочно в конце мая — начале июня 2017 года. Серия будет называться «Чтец». В конце апреля ее представят на закрытом показе в одном из кинотеатров Екатеринбурга.

Андрей Гусельников
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