Копейские депутаты трубят сбор, пора приступать к выборам мэра

09:25 31 января 2017 17

Владимир Горнов: "Я желаю удачи Владимиру Можину" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание депутатов Копейска проведет 31 января внеочередное заседание, чтобы назначить своих представителей в комиссию по отбору кандидатур на выборы мэра города. Ранее своих представителей в комиссию назначил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 1 февраля состоится первое заседание комиссии.

В состав конкурсной комиссии от главы региона вошли заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин, начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков, председатель комитета по информационной политике ЗСО Марина Поддубная и замруководителя аппарата губернатора, начальник управления госслужбы Татьяна Язовских.

30 января завершился прием документов от кандидатов. Заявления подали 11 человек. Среди них бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин, директор ЗАО «Горводоканал» Николай Сединкин, управляющий проектом «Дачное некоммерческое товарищество „Новое время“» Дмитрий Сумин и другие претенденты. В этом списке нет руководителя приемной «Единой России» в Челябинске, депутата ЗСО по Копейскому округу Владимира Горнова. Хотя ранее он заявлял о возможных намерениях.

«Все „за“ и „против“ тщательно взвесил, — пояснил „URA.RU“ Владимир Горнов. — Обсуждали этот вопрос с секретарем нашего регионального отделения партии Владимиром Мякушем. Думаю, что все же буду полезен Копейску больше в статусе депутата. Да и не стоит подводить избирателей, доверившихся мне. Мои полномочия истекают в 2020 году, есть наказы, которые я должен исполнить как депутат. Часть программы, начатой еще в 2015 году, удалось исполнить. Мы уже встретились и переговорили с Можиным, поделились друг с другом своим видением. Я пожелал ему удачи на выборах».

Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 10 марта. Выборы пройдут 22 марта, на сессии городского собрания.