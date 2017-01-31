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31 января 2017
30 января 2017
17:58  31 января 2017 6

Дубровский сказал водке «Нет!» На Южном Урале готовят «сухой закон»

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, стекло, алкоголь, разбитая бутылка
Праздники челябинцам придется встречать по-новомуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Челябинской области готовит проект регионального закона о полном запрете продажи алкогольных напитков в определенные дни. Речь идет о праздниках, а также датах проведения масштабных общественных мероприятий. Вопрос обсуждался на совещании по снижению алкоголизации населения и профилактике «пьяной» преступности под руководством губернатора Бориса Дубровского, пояснили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Авторство соответствующих предложений принадлежит региональному полицейскому главку. Как пояснили правоохранители, подобные меры уже введены в целом ряде регионов, их эффективность получила подтверждение. Губернатор области поручил подчиненным проработать полученные материалы. Кроме того, в ближайшее время коммерсантов Южного Урала ждет ужесточение контроля за использование лицензий на торговлю алкоголем.

С 2008 года в Челябинской области уровень алкоголизации населения снизился на 36 процентов, а число злоупотребляющих алкоголем подростков — втрое. Однако по итогам 2016 года на 2,1 процента выросло количество «пьяных» правонарушений. Это, как отметили в полицейском главке, произошло на фоне снижения общего числа преступлений на 8,5 процента.

Владимир Васин
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