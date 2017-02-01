19:09 01 февраля 2017 0

Ситуация в Миассе начинает всерьез настораживает полицейский главк региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попытка миасских перевозчиков и чиновников договориться о продлении времени работы маршрутных такси до девяти часов вечера провалились. На совещании, которое провел 1 февраля первый заместитель главы города Александр Качев, два игрока рынка обусловили свое согласие исключением из нынешней транспортной схемы одного из маршрутов фирмы-конкурента.

Ирина Черных и Валерий Америков заявили, что были не в курсе изменений в расписании, предложенных их шестью коллегами, а узнали об этом из СМИ. Продлить график с тем, чтобы миассцы могли пользоваться маршрутками до 21:00 (сейчас они прекращают движение уже в семь вечера) они согласны, но при условии, что из расписания будет исключен пересекающийся маршрут №31, поясняет newsmiass.ru. С этим не согласились уже оставшиеся шесть перевозчиков товарищества третьего маршрута: изначальный вариант соглашения такого не предусматривал. В частности, для того, чтобы не провоцировать конфликты между водителями маршруток №31 и №3 — при старте от конечной остановки в одно и то же время они неизбежно будут вынуждены конкурировать за пассажиров.

В Миассе принято связывать ИП Черных и ИП Америков с предпринимателем Ралифом Фаизовым, а того, в свою очередь, с ОПГ «турбазовские». Чьи интересы, как уже прямо говорят в городе, представляет в мэрии ранее судимый бизнесмен Владимир Мурашкин — своего рода посредник между главой Миасса Геннадием Васьковым и предпринимательским сообществом. Имевшие несчастье вступить с Мурашкиным в конфликт уже не раз попадали в различного рода неприятные истории. Сейчас перевозчики хотели бы получить от властей гарантии, что в городе не начнутся «маршрутные войны».

По информации «URA.RU», завтра, 2 февраля, в Миасс собирается выехать руководитель управления ГИБДД по региону Андрей Мурыгин. Начальник полицейского главка области генерал-лейтенант Андрей Сергеев поручил ему провести совещание с участием перевозчиков и городских чиновников.