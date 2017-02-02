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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
07:39  02 февраля 2017 0

Директор сургутской спецшколы, где пытали детей, против ее закрытия

Брифинг о ситуации в спецшколе №2, Сенин Андрей, директор спецшколы 2
Андрей Сенин против закрытия школы - к малолетним преступникам не смогут приезжать родителиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Закрытие сургутской спецшколы для трудных подростков сделает детей рецидивистами. О возможных рисках в случае ликвидации учреждения рассказал его директор Андрей Сенин.

По словам Сенина, официальная информация о возможном закрытии спецшколы до него пока не доходила. Такое решение может принять правительство ХМАО, поскольку учреждение имеет статус окружного. «Это право учредителя — открыть-закрыть. Могу сказать, что если это случится, то родители лишатся возможности навещать своих детей. Сейчас родственники едут к детям 10 часов, даже если это Югорск или Белоярский — 12-15. А ближайшие колонии — в Екатеринбурге, Новосибирске. Не факт, что туда будут приезжать. Общение с детьми очень важно. Есть у нас ребенок с таким послужным списком, что в приличном камерном обществе ему выделят весьма приличное место. Но на новогодний отпуск мама его не приехала. Мальчик добросовестно прогрустил все каникулы», — рассказал Андрей Сенин.

Сейчас в школе обучаются 26 подростков. Вопрос о закрытии спецучреждения поднялся после очередного ЧП в стенах заведения. Родители нескольких воспитанников заявили, что их детей избивал, пытал и даже насиловал другой подросток, причем это якобы происходило на глазах у воспитателей. По факту произошедшего ведут проверки прокуратура и Следственный комитет.

Антон Степыгин
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