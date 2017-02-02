Главу пригорода Челябинска задержали силовики

12:10 02 февраля 2017 1

Главу Баландино Веру Галицкову задержали по подозрению в махинациях с землей Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr

Задержана глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова. Чиновницу доставили в изолятор временного содержания, в ближайшие дни будет решаться вопрос о мере пресечения, сообщил «URA.RU» источник в силовых структурах.

В местном следственном отделе отметили, что делом занимается следственное управление СКР по региону. Пресс-секретарь ведомства Владимир Шишков официально пока не подтверждает эту информацию.

По информации «URA.RU», Веру Галицкову подозревают в махинациях с землей. Причем силовики «разрабатывали» чиновницу в последние 6 месяцев. Баландино находится рядом с Челябинском. И у бизнесменов есть большие земельные интересы. По версии оперативников, Галицкова за взятки незаконно выделила несколько участков местным предпринимателям, близким к главе района Юрию Сакулину.

Контрольно-счетная палата Челябинской области сейчас также проверяет районные власти.

Силовики ранее задержали водителя Веры Галицковой. Он был за рулем служебного автомобиля с признаками алкогольного опьянения. Но отказался пройти медосвидетельствование и попытался дать сотрудникам ДПС взятку в 15 тыс. рублей. После чего его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу». По некоторой информации, при обыске в автомобиле нашли документы, связанные с выделением земельных участков. После чего обыск и выемка документов прошли в администрации Баландинского сельского поселения.