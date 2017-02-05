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Главные новости Свердловской области
22:40  05 февраля 2017 0

Хозяин задушил собаку, загрызшую девочку на Урале

Собаки и дачи. Нижневартовск., собака
Хозяин одной из собак-убийц задушил своего псаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Хозяин одной из собак, загрызших 7-летнюю девочку в деревне Пальмино в Таборинском районе, собственными руками задушил пса-убийцу.

«Одну из собак уже задушил хозяин. Владельца второй собаки сегодня нет в деревне, мы ждем его возвращения для опроса», — рассказала «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, 7-летняя девочка стала сегодня жертвой нападения двух крупных охотничьих собак, натасканных на дичь. Ребенок вышел на улицу погулять возле местного Дома культуры, где его растерзали два пса.

По факту гибели ребенка Тавдинским МСО СК возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает «Газета.ру».

Александр Лукманов
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