19:51 06 февраля 2017 0

Горе-хозяев опасных домашних животных ждет уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников намерен выступить с инициативой по ужесточению правил содержания домашних животных и ответственности за их нарушение. Вплотную заняться этим вопросом было решено после трагедии в деревне Пальмино на Среднем Урале, где две охотничьи собаки загрызли 7-летнюю девочку, когда она каталась на горке.

«Новости о нападении животных, в том числе домашних, к сожалению, уже не редкость. В ближайшее время мы внимательно изучим федеральное и региональное законодательство, после чего вынесем вопрос на обсуждение. Собаки определенных пород и габаритов обязательно должны быть в наморднике, а ответственность за отсутствие должного контроля за потенциально опасными животными не должна быть только административной. Нужно говорить о более серьезных мерах», — рассказал «URA.RU» Алексей Коробейников.

Кроме того, по словам собеседника агентства, в рамках этой работы будет затронута и проблема отлова бездомных собак, которые также представляют угрозу. В Свердловской области существует ряд городов, где эта проблема действительно актуальна и требует вмешательства, отметил депутат. Ежегодно на отлов и дальнейшее содержание бездомных животных выделяются деньги, однако это достаточно большая статья расходов, поэтому средств не всегда хватает.

«Когда у нас будет готово предложение, мы пригласим на обсуждение и мэров некоторых муниципалитетов, где с отловом бездомных собак существуют трудности. С одной стороны, достаточно трудно взять и выделить дополнительные средства на это, но, с другой — ситуация не может оставаться без контроля, пускать ее на самотек нельзя. Нужно решать проблему», — добавил парламентарий.