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Главные новости Челябинской области
12:56  07 февраля 2017 0

К разгону смога над Челябинском подключился ОНФ

«Отель "Видгоф" (слева на заднем плане) исчез!» - саркастически шутят пользователи соцсетей.Фото: группа "Вредные выбросы Челябинск", "ВК"
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Смог накрыл Челябинск
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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) готовят совместные экологические рейды с инспекторами Росприроднадзора, сообщили «URA.RU» в организации. Их тематика определена на встрече с представителями природоохранного ведомства, которая прошла в Челябинске 6 февраля.

Предметом интереса «фронтовиков» станут места, где незаконно уничтожаются медицинские отходы, а также свалки — как несанкционированные, так и знаменитый челябинский полигон ТБО. «Зачастую Росприроднадзору приходится доказывать, что свалка горит, — пояснила корреспонденту „URA.RU“ представитель ОНФ по связям со СМИ Таисия Курбатова. — В схожей ситуации они оказываются, когда в суде начинают разбирать дело о штрафах предприятиям, уличенным в превышении нормы выбросов в атмосферу по данным, полученным в контрольных точках для проведения замеров. Возможно, здесь есть вопросы к действующему федеральному законодательству».

Первые выходы запланированы с третьей недели февраля. Часть из них будет плановыми. Часть — особенно в периоды НМУ и обострения ситуации со смогом — по ситуации.

Экологическая ситуация в Челябинске серьезно обострилась за последние несколько лет. Из-за длящихся неделями неблагоприятных метеоусловий над городом регулярно стоит смог, и жители жалуются на удушье, аллергию и плохое самочувствие. Власти города в такие дни запретили прогулки в детских садах. По инициативе губернатора Бориса Дубровского, получившего поддержку президента России, к октябрю 2017 года для предприятий Челябинска пройдет перерасчет нормативов на выбросы в сторону уменьшения. До этого времени контролирующие органы усилили контроль за соблюдением промышленниками действующих норм — проверки Росприроднадзора, прокуратуры и полиции закончились сначала резонансным скандалом с «Мечелом», а затем и возбуждением уголовного дела по факту загрязнения атмосферы.

Владимир Васин
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