17:52 07 февраля 2017 3

Эксперты позитивно оценивают политические перспективы губернатора Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 7 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно отправился в Москву. Причин поспешного отъезда никто в его администрации не называет. Ранее поездка Куйвашева планировалась на следующий день — на координационный совет по проведению ЧМ-2018. На фоне череды отставок губернаторов (6 февраля ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, 7-го — глава Бурятии Вячеслав Наговицын) внезапный отъезд Евгения Куйвашева породил среди политбомонда слухи о поворотном событии в карьере главы Среднего Урала.

Опрошенные «URA.RU» эксперты полагают, что революционных событий Свердловской области в ближайшее время ждать не стоит. В частности, политолог Глеб Кузнецов, считающийся кремлевским куратором выборов в Свердловской области, в беседе с «URA.RU» заявил, что не видит проблем для губернатора Евгения Куйвашева. «Он встречался с президентом не так давно, внутриэлитные конфликты, бывшие визитной карточкой Свердловской области, вот уже почти год как изживаются. Сам Куйвашев — руководитель молодой, перспективный, находится в отличной политической и физической форме. Конечно, Свердловская область будет производить новости — и позитивные, и негативные — всегда больше, чем, к примеру, Курганская область», — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что «ничто не предвещает каких-то реальных угроз для продолжения пребывания Евгения Куйвашева на должности до выборов и после них».

Председатель фонда «Петербургская Политика», автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов в беседе с «URA.RU» указал на то, что «революцию на Урале пока ждать не стоит».

«Послушайте, ну нельзя же каждый визит губернатора в Москву трактовать как готовящуюся отставку! Да, Куйвашев в определенной степени находится в „зоне риска“. Однако никаких слухов о том, что он вот-вот потеряет свою должность, я лично не слышал», — пояснил Давыдов.

Он также напомнил, что совсем недавно свердловский губернатор встречался с президентом. «Конечно, это еще не является полной страховкой. Но на этой встрече не было сказано ничего плохого», — заметил политолог.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «URA.RU» признал, что «Свердловская область — регион, мягко говоря, непростой». «Однако оснований менять Куйвашева на кого-либо меньше, чем в случаях с Басаргиным или Наговицыным», — пояснил политолог.

Эксперты не видят больших проблем у губернатора Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению политического консультанта, директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, у Куйвашева еще есть время для того, чтобы продемонстрировать Кремлю, что он достоин шанса быть назначенным еще на один срок.

«В том случае, если переназначение состоится, Куйвашеву придется подтверждать оказанное доверие на выборах, где его наверняка ждут сильные оппоненты и конкурентная кампания», — подчеркнул Фетисов.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков пояснил «URA.RU», что Куйвашев, по всей видимости, продолжит работать. «Во-первых, усилился клан Собянина, после того как удалось сохранить во главе Пермского края своего человека. Во-вторых, у Куйвашева не так уж много потенциальных соперников — Носов, Сиенко, Бурков. В-третьих, существует некий баланс сил между Куйвашевым и Тунгусовым, который Кремль пока не хочет нарушать. Вместе с тем Куйвашев рвется начать избирательную кампанию, что также может укрепить его позиции», — отметил Гращенков.