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07 февраля 2017
06 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
19:17  07 февраля 2017 0

«При таких обстоятельствах гонка невозможна». В Челябинской области сорвалась важнейшая эстафета

Снег, пурга в городе Курган, снегопад, люди, пурга
Оргкомитет соревнований учел "неспортивный" прогноз синоптиковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области отменены Всероссийские соревнования «Лыжня России». Экстремальные холода не позволят провести их 11 февраля, как это было намечено, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

«В такую погоду невозможны никакие лыжные гонки, тем более с участием детей и подростков. Мы хотим, чтобы соревнования проводились в условиях, комфортных для спортсменов и болельщиков. Но при таких холодах они никому не доставят радости», − прокомментировал сдвинувшуюся дату министр спорта региона Леонид Одер. Предполагается, что теперь спортсмены Челябинска, Златоуста и Магнитогорска встанут на лыжню лишь 19 февраля.

Тем временем по муниципалитетам расходится экстренное предупреждение о дальнейшем ухудшении погоды и повышении риска возникновения ЧС в среду, 8 февраля. «С приближением активного западного циклона в отдельных районах области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений — это отложение мокрого снега на провода, гололед, сильный снег, метели, усиление ветра до 22 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы», — предупреждают экстренные службы. Также вероятно увеличение числа ДТП и возникновение пробок на федеральной трассе М5 «Урал».

Температура за ночь может опуститься ниже 30 градусов. Родителям, перед тем как отправить детей в школу, рекомендуется узнать о возможной отмене занятий.

Алексей Шумов
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