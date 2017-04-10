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10 апреля 2017
09 апреля 2017
21:52  09 апреля 2017 0

СК: пешеход не был причиной столкновения поездов в Москве

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
СК возбудил дело по факту столкновения поездовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет опроверг версию, первоначально озвученную СМИ, что причиной столкновения поездов в Москве стал нетрезвый пешеход. Как основную версию следствие рассматривает отказ тормозной системы состава, сообщает «Газета.ру».

«По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, — цитирует издание заявление официального представителя СК России Светланы Петренко. — Оно было обусловлено отказом его тормозной системы».

Ранее многие СМИ озвучили другую версию: якобы перед движущимся составом пытался перебежать пути пьяный пешеход, после чего машинист применил экстренное торможение и врезался в хвост впереди идущей электрички.

ЧП произошло поздним вечером 8 апреля. При столкновении поездов пострадали 50 человек, 12 из них попали в больницу. В СКР возбуждено уголовное дело.

Евгений Лазарев
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