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11:19  10 апреля 2017 1

Воспитанники югорской спецшколы, где пытали и насиловали детей, совершили побег. ФОТО

Спецшкола. Сургут
Малолетние подростки сбежали из спецшколы, участвуя в соревнованиях по борьбеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте сбежали двое воспитанников закрытой спецшколы. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

По словам полицейских, побег произошел во время соревнований по греко-римской борьбе. В турнире принимали участие семь подростков из спецучреждения для малолетних преступников. Их сопровождали двое охранников и тренер. Наставник детей и сам вышел на ковер — в момент, когда его поздравляли с победой, двое детей покинули спортивный центр.

Весь личный состав УМВД получил ориентировки. 15-летний сургутянин Юрий Петлин был одет в спортивную олимпийку белого цвета, с надписью «Сургут» на спине. Рост — 185 сантиметров, средней полноты телосложения.

Уроженец Нижневартовска, 14-летний Кирилл Мировский был одет в черную олимпийку с вставками красного цвета. Рост — 152 сантиметра, средней полноты телосложения.

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Юрий Петлин Фото: УМВД по Сургуту

Ранее родители нескольких воспитанников спецшколы заявляли, что у их детей вымогали деньги в стенах учреждения, воспитанников пытали с помощью кипятка, а девочек насиловали. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел — в совершении всех преступлений обвиняется один из подростков.

В 2015 году воспитанники учреждения дважды устраивали массовый побег — один раз они даже устроили бунт в стенах спецшколы. После этого в регионе поднимался вопрос о целесообразности существования спецорганизации для малолетних преступников, однако школу было решено сохранить после небольшой реорганизации.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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