09:10 11 апреля 2017 0

Депутаты Каслей повторно рассмотрят отставку мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты горсовета Каслей соберутся 11 апреля на заседание, чтобы уволить мэра Юрия Скулыбердина, сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области. Это будет вторая попытка, на прошлой неделе народные избранники не хотели отпускать главу, несмотря жесткую критику в адрес градоначальника со стороны властей региона.

Сам Юрий Скулыбердин на работе уже не появляется, хотя его отпуск закончился. Претензии губернатора Бориса Дубровского связаны с постоянными авариями на водоводе и многочисленными нарушениями, допущенными при строительстве фильтровальной станции. На мэра постоянно поступают жалобы от населения.

В конце февраля мэра Каслей вызывали в резиденцию губернатора, где он пообещал уйти в отставку. Но Скулыбердин ушел в отпуск и подал заявление о сложении полномочий только в начале апреля. 6 апреля депутаты, а среди них родной брат мэра, заявили, что их работа главы устраивает. За увольнение Юрия Скулыбердина проголосовали шесть народных избранников, еще четверо были «против» и трое воздержались.

Против отставки голосовали и депутаты-единороссы под руководством главы местного политсовета «ЕР» Ларисы Лобашовой, гражданской женой Скулыбердина. Уже к концу дня народные избранники уведомили областное правительство, что допустили ошибку и готовы проголосовать заново. 10 апреля Юрия Скулыбердина вызвали в Челябинск, с ним состоялся жесткий разговор в резиденции.

Конкурс на мэра Каслей будет объявлен после того, как пройдут выборы главы района.