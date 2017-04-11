11:55 11 апреля 2017 12

С мая из Кольцово в Турцию будут летать по 11 тысяч человек каждую неделю Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тысячи свердловчан останутся без денег, потраченных на путевки в Турцию, если чартерные рейсы в жаркую страну будут остановлены, сказал «URA.RU» исполнительный директор уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, изменения приведут к катастрофическим последствиям, которые ударят по всем игрокам туристического рынка.

Вечером 10 апреля в федеральных СМИ прошла информация о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию. ТАСС со ссылкой на источник писал, что телеграмму с тревожным сообщением российским авиакомпаниям разослала Росавиация. При этом причина такого решения не называлась. Позднее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майа Ломидзе заявила, что письмо носит рекомендательный характер на случай, если внутриполитическая ситуация в Турции обострится — 16 апреля в стране пройдут парламентские выборы.

Михаил Мальцев в беседе с «URA.RU» указал на то, что сообщения о возможной приостановке полетов до сих пор не подтвердил никто из официальных лиц, но добавил, что если изменения произойдут, это приведет к «колоссальным проблемам» в отрасли. По подсчетам Мальцева, с мая 2017-го из Кольцово в Турцию каждую неделю может улетать по 11 тысяч свердловчан. Для сравнения, за три летних месяца 2016 года всего 32 тысячи человек посетили Кипр, который был самым популярным заграничным направлением на тот момент.

Собеседник агентства считает, что общее число свердловских туристов в Турции за весну-лето значительно превысит 100 тысяч человек. Если путешествия будут сорваны, многие уральцы не смогут вернуть себе деньги.

«Будут катастрофические последствия. Объем туристов будет колоссальный, глубина продаж большая. Вернуть деньги вот так сразу невозможно. Они не аккумулируются, а немедленно направляются отелям или авиакомпаниям, которые решают свои финансовые вопросы. За счет регулярных авиаперевозок обслужить заявленные объемы технически невозможно. Соответственно, авиакомпаниям придется либо закрываться, чтобы вернуть деньги, либо придумывать какие-то другие пути выхода из ситуации», — сказал Мальцев «URA.RU».

Свердловские турагентства пока продолжают работать с турецким направлением в обычном режиме. В компании «Дискавери» нашему агентству рассказали, что пока нет официального запрета, турист может отказаться от поездки только при применении штрафных санкций. «Если появится конкретика, то туроператор может предложить вариант поездки в другую страну, либо клиент сможет использовать деньги на другую дату», — сообщил сотрудник туркомпании.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за ухудшения отношений с Россией. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны из-за кризиса в отношениях двух стран после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Только в сентябре 2016 года под конец сезона чартерные рейсы были возобновлены.