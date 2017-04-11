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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:30  11 апреля 2017 0

Экс-министр Ноженко перед уходом удивил весь «Белый дом»

Выездное заседание правительства в Краснотурьинск, ноженко дмитрий, копытов михаил
Ноженко "проставился" за свой уход как следуетФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Бывший министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко сумел удивить работников правительства — от коллег до клерков. Впечатлениями с «URA.RU» поделился один из работников «Белого дома».

«Шел вчера на обед и из зала, где обычно обедают члены правительства — вышел практически полностью состав кабмина. Поинтересовался, в чем дело — оказалось, что Ноженко „проставился“: накрыл „поляну“, душевно пообщался с коллегами. За долгие годы и многие составы правительства — впервые нормально человек попрощался, покидая свой пост», — поделился чиновник.

Члены свердловского правительства, покинувшие свои посты до Дмитрия Ноженко, действительно, уходили в спешке и не прощаясь. Сразу после празднования 9 мая 2016 года в отставку сбежал министр здравоохранения Аркадий Белявский. После 19 мая 2016 года, когда главой администрации губернатора стал Владимир Тунгусов, кабмин покинул вице-премьер Валентин Грипас. Следом, 23 мая 2016 года, из чиновников ушел замглавы администрации губернатора Роман Масленников. Вслед за ушедшим в отставку 26 сентября 2016 года премьером Денисом Паслером автоматически последовал и глава МУГИСО Алексей Пьянков.

Указ об окончании полномочий Дмитрия Ноженко был подписан губернатором Евгением Куйвашевым 5 апреля 2017 года. Уже на следующий день глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал свое постановление о назначении Ноженко на пост главы администрации Ленинского района Екатеринбурга. Прошлый руководитель Евгений Архипов стал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии вместо ушедшего в отставку Евгения Липовича.

Антон Ольшанников
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