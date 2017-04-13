Экс-начальник приемной президента хочет быть губернатором Прикамья

14:36 13 апреля 2017 0

Олег Хараськин не намерен пропускать судьбоносную для региона кампанию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников может получить еще одного противника. Как рассказали «URA.RU», вслед за Константином Окуневым о желании стать губернатором заявил бывший заведующий приемной президента Олег Хараськин.

О своем возможном участии в выборах губернатора Пермского края Олег Хараськин объявил накануне на экспертном круглом столе, посвященном предстоящей кампании. Мероприятие прошло накануне, в среду, 12 апреля. Политик не уточнил, от какой партии он намерен выдвигаться на выборы.

Олег Хараськин сегодня является научным руководителем Института муниципального менеджмента и кадровых ресурсов. До конца августа прошлого года был руководителем приемной президента РФ в Пермском крае. Ранее возглавлял Чернушинский район, работал министром сельского хозяйства Прикамья и заместителем гендиректора компании «Уралгазсервис». Осенью 2015 года Хараськин отказался от мандата депутата Заксобрания. Является сторонником «Единой России».

Дозвониться до самого Олега Хараськина не удалось. Доктор политических наук Олег Подвинцев, который присутствовал на заседании клуба, подтвердил «URA.RU», что Хараськин не исключил своего участия в выборах. Собеседник считает, что «неудачный старт» кампании Максима Решетникова подтолкнул его потенциальных конкурентов к началу борьбы — о старте своей предвыборной кампании накануне громко заявил и лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев.

«Очевидно, что праймериз „Единой России“ проходят без реальной конкуренции для Решетникова, что стимулирует его потенциальных соперников. Было ясно, что Окунев станет участвовать в выборах при малейшей возможности, плюс он имеет некую поддержку в Москве. Ну, а заявление Окунева, возможно, подтолкнуло к активным действиям и Хараськина. И теперь очевидно, что если избирательная кампания все же будет без реальной конкуренции, то для власти это чревато большими издержками», — отметил эксперт.

Ранее о своем желании участвовать в выборах губернатора Пермского края «URA.RU» сообщил руководитель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец — в прошлом году она в качестве кандидата от «Справедливой России» боролась за мандат депутата Госдумы. Лидер «Движения автомобилистов России», экс-депутат госдумы Виктор Похмелкин заявил о готовности создать и возглавить оппозиционную коалицию. Возможным кандидатом от КПФР сегодня называют адвоката из Москвы Ирину Филатову, которая также в прошлом году в одномандатном округе боролось за место в Госдуме.