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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
15:33  13 апреля 2017 0

Следствие готовит арест челябинского экс-губернатора. Чтобы подключить к делу «Интерпол»

Юревич. Челябинск, юревич михаил, неваляшка
Долгое время Юревич считался непотопляемымФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Следствие готовится обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Михаила Юревича, сообщил «URA.RU» адвокат челябинского экс-губернатора Игорь Трунов. После этого политик, находящийся сейчас в Лондоне, может быть объявлен в международный розыск.

Информация об объявлении челябинского экс-губернатора в розыск (с перспективой заочного ареста об объявлении в международный розыск) появилась в середине дня в четверг, 13 апреля. В четвертом следственном управлении корреспонденту «URA.RU» ее не подтвердили, но и не опровергли. Адвокат и пресс-секретарь челябинского экс-губернатора сразу не смогли прокомментировать происходящее, сообщив, что не получали каких-либо официальных уведомлений от следователей.

Поводом к действию для СКР стала неявка Михаила Юревича на допрос. Его представители в ответ напоминают, что он проходит длительное обследование у специалистов по онкогематологии. Соответствующие документы были предоставлены правоохранителям.

Алексей Шумов
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