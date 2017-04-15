23:45 14 апреля 2017 0

Уральские депутаты рассказали, сколько зарабатывают, на чем ездят и где живут Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Парламентариям, избравшимся в Госдуму от Урала, пришлось открыть перед избирателями кошельки и честно рассказать о своей недвижимости и автомобилях. Доходы за 2016 год некоторых депутатов-уральцев поражают, впрочем как и их покупки, в числе которых центры досуга, элитные иномарки и довольно непривычные транспортные средства.

Свердловская область

Из 13 депутатов Госдумы от Свердловской области самый богатый — Лев Ковпак: будучи сыном Игоря Ковпака — владельца торговой сети «Кировский» — Ковпак-младший заработал за 2016 год 35,6 млн рублей. В два раза меньше доход у Николая Езерского — 19 млн 984 тыс. руб. Доход федерального политика Павла Крашенинникова, избравшегося от Свердловской области, за прошлый год составил 6 млн 630 тысяч рублей.

Доходы за год остальных депутатов (Петров, Муцоев, Бурков, Чепиков, Иванов, Альшевских, Шилков) — в «коридоре» от 3 до 4,5 млн рублей. В тройке самых бедных, с доходом менее 3 млн рублей, оказались экс-свердловский министр (некогда — мэр Карпинска) Сергей Бидонько (2 млн 697 тыс. руб.), тагильский «человек труда» с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин (2 млн 681 тыс. руб.) и профсоюзный лидер Андрей Ветлужских: его годовой доход составил скромные 2 млн 551 тысяч рублей (среднемесячный заработок около 212 тысяч рублей).

Челябинская область

Депутат Андрей Барышев в 2016 году заработал 5 млн 191 тыс. рублей. Он имеет в собственности три квартиры в России (31, 32 и 32 кв. метра) и 55-метровую квартиру в Испании. Также за ним числится нежилое здание 90 кв. метров и три земельных участка — для подсобного хозяйства и под жилищное строительство. Машин либо другого транспорта не самый бедный челябинец, судя по декларации, не имеет.

Выходец из с ММК Виталий Бахметьев задекларировал почти 10 млн рублей годового дохода, три жилых дома (250, 507 и 236 кв. метров) с земельными участками площадью от от 1,3 до 1,7 тыс. кв. метров, две скромных (47 и 51 кв. метра) квартиры, гараж и Mercedes-Benz GL 500 4. Летом к его услугам катер Bombardier GTX-215, зимой снегоход Yamaha RFX10 RMS, а в межсезонье снегоболотоход CAN-AM Outlander Max LTD 80030 EFI. При таких доходах его супруге зарабатывать смысла нет, зато у нее имеется квартира 94 кв. метра и целых два гаража.

Единоросс Владимир Бурматов живет «на одну зарплату» (5,7 млн рублей) и с женой (заработавшей почти 45 тысяч за год) имеет в совместной собственности квартиру площадью 31 кв. метр. Зато у них есть Mercedes-benz E350. Супруга Дмитрия Вяткина зарабатывает больше (106 тысяч), а сам он — все те же 5 с небольшим миллионов. Дом только один (319 кв. метров), и машины скромнее — Ford Focus и Toyota RAV-4. Олег Колесников и его жена Лена Колесникова заработали соответственно 31 и 10 млн рублей, а недвижимости и транспорта в собственности не имеют.

Анатолий Литовченко отчитался о 2 млн рублей, еще 406 тысяч принесла в семейный бюджет жена. Уйдя в Госдуму с поста главы сельского района, он по-прежнему близок к земле (4 участка — для подсобного и сельского хозяйства, садоводства и под ИЖС, а заодно арендованный участок леса). А еще Литовченко самый оригинальный автовладелец — вряд ли еще хоть один депутат Госдумы ездит на «УАЗ-469Б».

Москвичка Елена Ямпольская, прошедшая в Думу по федеральному списку, отчиталась о 5,6 млн рублей и 6,6 млн. мужа. Плюс пара скромных квартир, участок для садоводства и Land Rover Range Rover Sport. На этом единороссы закончились. «Жириновец» Виталий Пашин выглядит середнячком (1,5 млн рублей) плюс пара квартир и Toyota RAV4 на супруге.

Олигарх регионального масштаба Валерий Гартунг («Справедливая Россия») задекларировал почти 29 млн годового дохода, земельный участок 9846 кв. метров и шикарный дом на 672 «квадрата». Правда, две трети дома и участка числится за его супругой. Она на борьбу за политику не отвлекается: больше 100 миллионов рублей годового дохода, и два дома по 288 и 110 кв. метров. Почти двухсотметровая квартира в Швейцарии, которой попрекали Гартунга недоброжелатели, также принадлежит ей. Если эсер ездит на Мерседес-Бенц CL, то Марина Гартунг может выбирать между «Порше Кайен» или Мерседес А250.

Тюменская область

Уроженец Челябинской области, легендарный шахматист Анатолий Карпов, избравшийся от региональной группы по Тюменской области задекларировал доход в 5,58 млн рублей. Из недвижимого имущества у него есть в собственности квартира 422 квадратных метра, в совместной собственности с супругой еще одна квартира и жилой дом. У депутата также есть три земельных участка под строительство жилья. Его супруга, не получившая за год ни копейка дохода, управляет автомобилем TOYOTA AVENSIS.

Тюменец, ставший в Госдуме первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, в прошлом году заработал 5,4 млн рублей, за ним не числится никакого имущества, однако его супруга. получившая скромный доход в 1,7 млн рублей, владеет квартирой площадью 109 квадратных метров и жилым домом в 250 «квадратов». Из транспортных средств у Валеева — «Лексус» РХ 350.

Еще один тюменский депутат-единоросс Николай Брыкин, победивший на выборах в составе регионального списка, отчитался о доходе в сумме 2 млн 396 тысяч рублей, годовой заработок его супруги составил всего 153 тысячи рублей. В собственности семьи в общей сложности шесть жилых домов, самый маленький из них 59 квадратов, самый большой — 509 квадратных метров. Кроме того, супружеская чета имеет в распоряжении 4 земельных участка под строительство домов.

Опытный политик Иван Квитка, заседающий в Госдуме с VI созыва, получил в 2016 году доход в размере 4,64 млн рублей. За ним числятся четыре небольших квартиры и автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Доход жены составил чуть более 2 млн рублей.

Курганская область

Депутат Государственной Думы Александр Ильтяков, представляющий в парламенте Курганскую область, по итогам прошлого года задекларировал доход в размере 4 млн 815 тыс 818,86 рублей. Это всего на 13 тыс. рублей меньше, чем в позапрошлом году. Список имущества Ильтякова стал больше на один земельный участок. Теперь депутат владеет пятью земельными участками общей площадью почти 9 га, жилым домом площадью 244,8 кв. м., одной третьей долей квартиры (18 кв. м.). По-прежнему в собственности депутата есть здание храма, помещение торгового центра с подвалом и павильон с помещением для приема пищи. Кроме того, у Ильтякова в собственности есть два участка земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 220 га. В его гараже стоят все те же автомобили Toyotе Alphar D V, Toyotе Grand Hiace и квадроцикл Yamaha YFM 700 FWAD.

Супруга Александра Ильтякова за прошлый год заработала более 260 тыс. рублей, что больше на 14 тыс. рублей, чем в 2015 году. В собственности одного из детей депутата 1/3 доля квартиры. В пользовании семьи Ильтяковых находится квартира площадью 213,3 кв. м., которую депутат снимает на срок полномочий.

Второй депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов задекларировал доход в 2 млн 11 тыс. 393,57 рублей. Это в два раза больше, чем за 2015 год, когда он был главой Макушинского района — тогда Шишкоедов указал в декларации 959,8 тыс. рублей. У него в собственности два земельных участка для садоводства площадью более 2 га, два земельных участка для ведения сельскохозяйственного производства (240 га). В автопарке у Шишкоедова два автомобиля (Лада 213100 и Шевроле lacetti) и автоприцеп легковой КМЗ.

Супруга Шишкоедова за 2016 года получила доход в сумме 155 тыс. 287,73 рубля. У нее в собственности значится земельный участок под строительство жилого дома (900 кв. м.), жилой дом площадью 100,3 кв. м. и квартира площадью 42,7 кв. м. В безвозмездном пользовании супругов находится квартира площадью 82,9 кв. м. предоставленная на срок полномочий депутата Госдумы.

Представитель Курганской и Челябинской областей справедливоросс Александр Ремезков по итогу прошлого года оказался самым состоятельным — он заработал 125 млн 579 тыс. 273 рублей. Правда, в позапрошлом году его доходы были на 33 млн рублей больше. Депутат от КПРФ Павел Дорохин, представляющий Курганскую и Тюменскую области показал доход в размере более 4 млн 566 тыс 627 рублей. Единоросс, прошедший по партийному списку Елена Ямпольская заработала за прошлый год 5 млн. 679 тыс. 673 рубля, ее коллега по партии Дмитрий Вяткин — 5 млн 119 тыс. 214 рубля.

ХМАЮ-Югра, ЯНАО

Депутат-единоросс от ХМАО Татьяна Гоголева, представляющая интересы коренных народов Севера, задекларировала в 2016 году доход в размере 3,8 млн рублей. Народная избранница владеет земельным участком под ИЖС, площадью в 1000 кв. м, жилым домом (99,2 кв. м), квартирой (82,8 кв. м). Ездит Гоголева на Nissan Note.

Ее коллега Александр Сидоров официально заработал 10,4 млн рублей, его супруга — 1,3 млн рублей. Экс-мэр Сургута владеет участком в 2,3 тыс. кв. м., а также жилым домом, площадью 545 кв. м. В автопарке — два внедорожника: «LAND-ROWER» и «TOYOTA RAV-4».

Самый популярный ямальский депутат Григорий Ледков, который ко всему прочему еще и возглавляет коренные малочисленные народы Севера России, задекларировал достаточно небольшой доход. За прошедший год он заработал 5,54 млн рублей. Супруга Григория Петровича, по всей видимости, в данный момент не работает. Ее годовой доход составил всего 12 тыс рублей. Григорий Ледков имеет долю в двух квартирах, которые делит с супругой и трем детьми.

Известный покоритель Ямальской воронки, депутат Владимир Пушкарев задекларировал доход в 4,21 млн рублей. Его супруга за год заработала чуть более миллиона. Владимир Пушкарев имеет небольшую квартиру в 36 квадратов, а также делит пополам с супругой дом (76 кв. м) и земельный участок (644 кв. м).

Пермский край

Самый богатый депутат Госдумы от Пермского края — Александр Василенко, который представляет интересы не только Прикамья, но и Удмуртии. В 2016 году он заработал 18 миллионов 953 тысячи рублей. Его супруга ненамного отстала от мужа — ее годовой доход составил почти 14 миллионов. В собственности парламентария — два земельных участка площадью 1240 и 1187 кв. метров, а также жилой дом площадью 219 кв. метров, квартира на 138 кв. метра и машиноместо. У самого Василенко авто нет, зато его жена ездит на Audi А4.

Бывший мэр Перми Игорь Сапко по итогам 2016 года задекларировал доход в 4 млн 203 тысячи рублей, его супруга задекларировала доход в сумме 1 млн 186 тысяч рублей. В собственности у Сапко есть снегоболотоход CAN-AM OUTLANDER MAX XT 650EFI. Из недвижимости за Сапко числится гостевой дом площадью 239 квадратных метров, половина квартиры 50 квадратных метров, домик охраны всего 7 «квадратов» и досуговый центр площадью 145,40 квадратных метра. У супруги невидимости нет, зато есть два автомобиля LEXUS RX200T и LEXUS RX350.

Еще один пермский депутат Дмитрий Скриванов заработал за прошлый год 15 млн рублей. У него есть квартира в 174 квадратных метра, два снегохода и автомобиль BMW3401 XDRIVE. Самый бедный представитель Прикамья в нижней палате российского парламента — Алексей Бурнашов. Его годовой доход составил всего 2,9 миллиона рублей. Своего жилья у народного избранника нет — есть лишь две квартиры в депутатском пользовании. Автомобили у парламентария не задекларированы.