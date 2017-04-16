23:04 16 апреля 2017 0

Организаторы крестного хода изменили всем привычный маршрут. В этом году колонну верующих повели по набережной Исети, где будет строиться собор святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге стал политической акцией: митрополия вместе со свердловскими властями использовала религиозный повод для жесткого ответа местным жителям. С самого начала шествие планировалось масштабным. Организаторы привели для участия в православном шествии детей-кадетов, солдат и сотрудников МЧС, изменили ставший уже традиционным для верующих горожан маршрут шествия. И все ради заявления самой конфликтной городской теме — строительству Храма на воде в акватории Городского пруда.

Крестный ход стартовал от Свято-Троицкого собора. Колонну возглавляла группа палестинских скаутов Кфар-Ясифа, а позади них — кадеты, дети из православных военно-спортивных отрядов, участников патриотических организаций, воспитанников воскресных школ, военнослужащие, сотрудники МЧС и горожане. Общественно массовым он не стал: из-за погоды большинство горожан пропустили мероприятие, и масштабность достигалась за счет участников, которые отказаться не могли.

Перед началом шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл рассказал журналистам, что в этом году организаторы решили изменить привычный маршрут, создав таким образом «небольшую интригу».

Среди участников шествия были активисты патриотических организаций, воспитанники воскресных школ, кадеты, военные и сотрудники МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Колонна прошла по улице Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина и повернула на набережную реки Исеть, где в феврале и апреле проходили акции «Обними пруд» против строительства Храма на воде. Речь о строительстве собора святой Екатерины, который должен появиться на насыпном острове в акватории городского пруда. Реализация проекта серьезно изменит облик города, что и возмущает значительную часть екатеринбуржцев.

Инициатор строительства — Екатеринбургская митрополия. И крестным ходом митрополит вновь подтвердил, что корректировать свои планы не будет.

Основная часть колонны прошла место предполагаемой застройки и направились к Храму-на-Крови, а шедшие позади всех представители церкви, включая Кирилла, вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым остановились на набережной возле «Космоса». Среди них, по словам одного из участников шествия, был еще один инициаторов застройки набережной — Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании» — в сопровождении пяти охранников. Митрополит произнес речь в связи с празднованием Пасхи, а глава региона решил затронуть тему застройки Городского пруда.

Колонна из представителей церкви, включая Кирилла, вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым вместе со всеми прошла по проспекту Ленина, а после — остановилась на набережной возле «Космоса» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Этот праздник символизирует победу жизни над смертью. И очень хорошо и символично, что владыка прошел сегодня вместе с нами крестный ход мимо этого места, которое выбрано для главного храма города Екатеринбурга. И благословил всех нас на его строительство», — заявил губернатор.

Такой сценарий, к слову, удивил некоторых участников шествия. Как рассказал «URA.RU» один из организаторов акции «Обними пруд» Дмитрий Москвин, выход на набережную был большой неожиданностью для большинства, многие отказались идти этим путем и продолжили ход по проспекту Ленина. По словам собеседника агентства, речь Куйвашева стала «прямым указанием» на то, что собор святой Екатерины все же будет построен в акватории Городского пруда (сейчас документы для начала работ находятся на рассмотрении в региональном министерстве строительства).

Выступление Евгения Куйвашева позволило точно определить статус и еще одного события недели: в среду в честь Дня космонавтики Общественная палата Свердловской области вывела к пруду 3 тыс. студентов. Тогда организаторы говорили, что это никак нельзя считать ответным (и устрашающим) действием на субботнее «обнимание пруда». Организаторы светской акции (и тот же Москвин) поверили в это, и теперь понятно — зря. Свердловские власти отказываются от диалога с противниками строительства и дальше пойдут на обострение ситуации.

Сцена, где проходил концерт группы «Мгзавреби», была установлена прямо возле Храма-на-Крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собеседник агентства в силовых структурах, который как раз находился на службе во время Крестного хода, также отметил, что сгонять на православные праздники солдат, сотрудников МЧС и детей — неприемлемо.

Завершением крестного хода стал молебен Кирилла у Храма на Крови, после чего горожан ждал праздничный концерт, на котором в том числе выступила популярная грузинская группа «Мгзавреби». В социальных сетях уже отмечают хитрость организаторов хода: «Мгзавреби» — одна из популярнейших групп уральского креативного класса, выступающего против строительства. Приглашение веселых грузин может расколоть протест. Интересно только: знают ли музыканты, как используют их организаторы. Этот вопрос «URA.RU» обязательно задаст.