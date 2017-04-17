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17 апреля 2017
16 апреля 2017
02:53  17 апреля 2017 0

«Ломали ребра, били током». Опубликована исповедь гея из Чечни

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи, флаг
Представители ЛГБТ-движения сообщают о массовом бегстве геев из ЧечниФото: Benson Kua/Flickr

Движение «Российская ЛГБТ-сеть» заявило о необходимости эвакуации из Чечни людей, подвергающихся притеснению за нетрадиционную сексуальную ориентацию. По данным организации, занимающейся защитой прав гомосексуалистов, на горячую линии с просьбой о помощи обратилось более 50 человек, один из которых, на условиях анонимности, согласился дать интервью порталу «Медуза».

Молодой человек уже покинул территорию Чеченской Республики из-за угрозы физической расправы. Журналисту издания он сообщил, что задерживался местными правоохранительными органами и подвергался избиениям. Согласно его рассказу, он был впервые арестован после того, как полицейские задержали его родственника в связи с аналогичными обвинениями.

«Первые несколько часов били. У меня была сильная гематома, ребра сломали. Потом ток. Специальная катушка такая, прищепки железные на уши или на руки — и начинали. Я выдерживал. Морально — куда больнее. Психику мне разрушили. Они искали моего друга — не могли найти его номер», цитирует анонимного собеседника «Медуза».

По словам источника, он и еще несколько обвиняемых содержались в нечеловеческих условиях в застенках подвала: «Мы там неделю провели. Не кормили вообще. Просто голодом морили. За то время, что нас там держали, они нашли-таки адрес моего друга. Пришли к нему домой, а родители сказали, что он в Ростов уехал. А сами ему позвонили. Он сразу продал недвижимость за полцены и улетел за границу. Нас это спасло. Вскоре отпустили».

Собеседник «Медузы» с ужасом вспоминает: «Бог с ним — били, я ничего не говорю. Но морально… Они меня морально убили там. Если бы не было грехом повеситься, я бы уже повесился». В одном он убежден твердо: «Я знаю одно: Назад у меня шага нету. Я сейчас еду неизвестно куда, я не знаю, что со мной будет. Но если я перееду, я устроюсь и заберу свою семью. И не то что мои дети — мои даже внуки в Чечню не поедут».

Ранее «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что на территории Чечни в разное время происходили задержание и убийства геев. Духовные лидеры республики ответили на публикацию принятием резолюции, направленной на борьбу с журналистами, распространяющими клевету. Руководство радиостанции «Эхо Москвы» также сообщило об угрозах, поступающих в адрес коллектива, после обращения главного редактора Алексея Венедиктова к руководству силовых ведомств.

Сергей Макеев
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