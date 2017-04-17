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Главные новости Пермского края
09:55  17 апреля 2017 0

Пермский губернатор готов ко второй встрече с «партией власти»

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Беспартийный Максим Решетников предпримет вторую попытку завоевать сердца единороссовФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Глава Прикамья Максим Решетников вновь попытается завоевать расположение единороссов, а затем улетит рекламировать Пермский край. В пресс-службе губернатора «URA.RU» рассказали о планах первого лица региона на эту неделю.

На этой неделе временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников во второй раз встретится с активом «Единой России» в рамках предварительного внутрипартийного голосования перед выдвижением кандидата на выборы главы региона. Мероприятия пройдет в Кунгуре, куда Решетников приедет в среду, 19 апреля. Ранее глава региона заявил, что намерен встретиться со всеми руководителями местных и первичных отделений партии в Пермском крае. Первое подобное знакомство состоялось 5 апреля в Верещагино — в одном зале собрался актив «Единой России» со всего запада Прикамья.

В рамках поездки в Кунгурский район Максим Решетников также встретится с местными производителями сельскохозяйственной продукции, примет участия в заседании оргкомитета празднования 100-летия освящения Белогорского монастыря.

Конец рабочей недели врио губернатора проведет в Красноярске — там с 20 по 22 апреля пройдет экономический форум. Решетников заявлен в качестве участника сразу ряда дискуссионных площадок. В субботу, 22 апреля, Решетников планирует посетить суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», на который, вероятно, прилетит миллиардер Виктор Вексельберг.

Стефан Савелли
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