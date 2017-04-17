15:26 17 апреля 2017 4

Проект храма не радует горожан Фото: соцсети

Жители Каменска-Уральского недовольны строительством масштабного храма во имя Иоанна Богослова. Под религиозное сооружение вместимостью на 1300 человек уже вырыт котлован и забиты сваи. Собор появится в новом микрорайоне Южный.

«Куда их столько? Солить что ли?», — прокомментировал эскизы храма горожанин Владимир Александров. «Лучше на новый мост скинуться, который нужен городу», — считает Андрей Иванов. «Может, лучше епархия проспонсирует ремонт дорог в городе?!», — убежден Денис Цайхер.

В каменской Епархии, в свою очередь, убеждены, что религиозное сооружение необходимо городу.

«В этом районе на 25 000 человек есть лишь небольшая часовенка, куда вмещается всего 50 человек. Люди забывают, что на строительстве храма настояла не Епархия, а сами верующие горожане. Мы лишь оказываем содействие. Строится все не на деньги из бюджета города, а на пожертвования горожан. В мае работы продолжатся, нужно 20 млн рублей, чтобы вывести сооружение из земли, и куда более значительная сумма, чтобы полностью сдать проект. Крупных спонсоров, как у собора Святой Екатерины, пока нет. Но храм все равно будет построен», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь Епархии Татьяна Максимова.

1/3 Возле храма также будет построен образовательный комплекс для детей Фото: соцсети

Напомним, аналогичная ситуация в Екатеринбурге привела к тому, что противники постройки Храма на воде несколько раз выходили на акции протеста. Свыше тысячи горожан выстроились кольцом, чтобы «обнять» акваторию городского пруда.