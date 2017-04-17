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Главные новости Челябинской области
16:19  17 апреля 2017 0

Дубровский напомнил главам о печальной участи мэра Каслей. «Шкуру сдирать буду!»

Участники совещания тоже нашли, на кого пожаловатьсяФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский в жесткой форме предупредил глав сельских районов Челябинской области о возможных последствиях срыва посевных работ. Совещание прошло в закрытом режиме во время визита в Кизильский район, сообщил источник «URA.RU» в правительстве региона.

Под ударом оказались главы Нагайбакского, Брединского и Варненского районов области. Им напомнили об участи ушедшего в добровольно-принудительную отставку главы Каслей, которого сгубили интриги против районного начальства и срыв строительства фильтровальной станции. Теперь Юрию Скулыбердину припомнили и сельскохозяйственный провал — в муниципалитете доля обрабатываемых земель сельхозназначения существенно меньше, чем остающихся втуне. «Счастье его, что заявление написать успел!» — зловеще констатировал Дубровский.

Остающимся у власти главам огласили пять параметров оценки деятельности: ввод в оборот новых земель, готовность техники, объем закупленных удобрений, качество семян и финансовая обеспеченность хозяйств. По первому пункту отчитаться предстоит до 1 мая. Формально чиновники не обязаны столь плотно входить в дела хозяйствующих субъектов, однако Дубровский предупредил, что «факультативного отношения» к этому вопросу не потерпит. «Шкуру снимать буду!» — предупредил губернатор.

В свою очередь, мэры пожаловались главе области на элеваторы, руководство которых систематически занижает качество (и, соответственно, цену) зерна. Независимых аудиторов при этом к оценке не допускают. Дубровский пообещал проработать вопрос участия в процессе независимых государственных оценщиков.

Владимир Васин
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