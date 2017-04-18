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Главные новости Пермского края
10:03  18 апреля 2017 0

Верховный суд решает судьбу пермского депутата Госдумы

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, Бурнашов Алексей
Судьи снова изучают историю зарубежных активов Алексея БурнашоваФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Госдумы-2016 от Пермского края
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Вопрос легитимности победы Алексея Бурнашова на выборах в Госдуму рассмотрит Верховный суд. О стартующих разбирательствах «URA.RU» сообщила истица Ирина Волынец.

Верховный суд РФ приступает к рассмотрению жалобы на решение Пермского краевого суда по поводу требований признать недействительными результаты выборов в Госдуму по Чусовскому одномандатному округу и аннулировать победу кандидата от «Единой России» Алексея Бурнашова. В среду, 19 апреля, будет назначена дата заседания по делу. Истицей является лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, которая на выборах в округе представляла «Справедливую Россию» и заняла второе место.

Ранее Волынец обращалась в Пермский краевой суд с просьбой признать недействительными результаты кампании. Общественнице удалось выяснить, что ее конкурент-единоросс Алексей Бурнашов имел зарубежный актив в виде доли в чешской фирме, от которой избавился лишь после избрания.

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В январе в ходе судебного заседания выяснилось, что Бурнашов не уведомил о своей чешской фирме Избирательную комиссию Пермского края и партию «Единая Россия» — соответственно, информация была скрыта и от избирателей. А представитель депутата признал тот факт, что у парламентария был зарубежный актив, но политик на протяжении восьми лет не знал о существовании этого юридического лица. Суд же пришел к выводу, что нет достаточных оснований для отмены результатов выборов.

Ирина Волынец пояснила «URA.RU», что, по ее мнению, есть сразу ряд фактов, подтверждающих незаконность избрания Алексея Бурнашова депутатом Госдумы. Поэтому общественница намерена и дальше настаивать на отмене результатов выборов в одномандатном округе. Алексей Бурнашов до сих пор судебные разбирательства не комментировал.

Стефан Савелли
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