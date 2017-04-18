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18 апреля 2017
Главные новости 
20:39  18 апреля 2017 0

«Победа» отказала ребенку-инвалиду, потому что на рейс продали слишком много билетов

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, салон самолета
В лайнер не вошли все, кто хотел улететьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники «Победы» отказали в перевозке ребенка с ограниченными возможностями, который должен был улететь вместе с мамой рейсом Москва — Екатеринбург в ночь с 14 на 15 апреля, потому что на самолет было продано билетов больше, чем вмещает лайнер. К такому выводу пришла Росавиация, ведомство опубликовало предварительные результаты расследования инцидента.

В ведомстве рассказали, что пострадавшая мама ребенка с ДЦП оплатила покупку двух билетов на рейс Внуково — Кольцово 12 апреля. «Дополнительно были оплачены сборы в размере 698 рублей за выбор двух мест в салоне воздушного судна (ряды 3-6), — уточнили в Росавиации. — Пассажиры прибыли на регистрацию своевременно, более чем за 40 минут до вылета рейса, как того требуют правила авиакомпании. По информации оператора, система регистрации пассажиров на рейс PBD-407 от 15.04.2017 года работала стабильно, сбоев не отмечалось».

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При этом ранее говорилось о том, что супервайзер «Победы» отказал матери с ребенком в регистрации из-за сбоя в программе. Как удалось установить при расследовании, причиной отказа стала продажа авиабилетов на рейс, превышающая количество кресел в салоне самолета, так называемый overbooking (овербукинг), который применяется в практике некоторых зарубежных авиакомпаний. «Но не соответствует воздушному законодательству Российской Федерации», — подчеркивается в заявлении Росавиации, которая располагает документацией о количестве перевезенных пассажиров — на борту судна не было свободных мест.

«Приводят в ужас слова представителей АК „Победа“, услышанные у стойки регистрации: „Нас все ненавидят, но с нами летают“», — из обращения в Росавиацию отстраненной от полета мамы ребенка с ДЦП рейса PBD-407. Росавиация считает крайне неуклюжими и некрасивыми попытки авиакомпании объяснять произошедшее тем, что пассажир прибыл на регистрацию за две минуты до ее закрытия.

В ведомстве порекомендовали руководству авиакомпании «Победа» незамедлительно провести внутреннее служебное расследование по факту перепродажи билетов на рейс и привлечь всех причастных к ответственности, вплоть до увольнения. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания должна извиниться перед пассажирами, не дожидаясь реакции правоохранительных органов на этот «безобразный случай», компенсировать издержки и моральный ущерб в досудебном порядке. Расследование подробностей инцидента продолжается.

Накануне стало известно, что «Победа» приняла решение уволить руководителя группы по наземному обеспечению за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту Внуково в связи с этой ситуацией.

Наталия Вершинина
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