Юревич готовит атаку на Верховный суд

17:10 19 апреля 2017 0

За крах политической карьеры Юревича ответят судьи Верховного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет требовать материальной компенсации за неучастие в выборах в Госдуму, сообщил «URA.RU» адвокат челябинского экс-губернатора Игорь Трунов. Но громкий вердикт Конституционного суда станет поводом для жалобы на судей Верховного суда, чье решение перекрыло списочникам Российской партии пенсионеров путь в Госдуму в 2016 году.

«Конституционный суд, по сути, создал прецедент — еще никто в России не получал компенсаций в связи с его вердиктами. А вот как повел себя в той ситуации Верховный суд — это отдельный разговор. Мы думаем подготовить обращение в Верховную квалификационную комиссию (ВККС) на конкретных судей», — заявил юрист корреспонденту «URA.RU».

Вместе с тем, Трунов не поддержал требование об отставке председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, с которым собирается обратиться к президенту Путину экс-председатель Партии пенсионеров Евгений Артюх. «Не ЦИК нарушил наши права. При реальном разделении властей, при независимости судей от чиновников мы могли бы оспорить решение Центризбиркома. Однако это не произошло. Поэтому вопрос к большей степени к судебной системе», — пояснил Трунов агентству.

Также Трунов подтвердил, что в ближайшее время будет обжаловано постановление следствия, в котором тот не счел обследование на онкологию основанием для неявки на допрос. «Следователь считает, что обследование не тождественно лечению. Сейчас медики официально дадут оценку этому дилетантскому суждению и попытке подменить профессиональных врачей», — добавил адвокат.