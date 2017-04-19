{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
17:10  19 апреля 2017 0

Юревич готовит атаку на Верховный суд

Юревич подает документы на праймериз. Челябинск., юревич михаил
За крах политической карьеры Юревича ответят судьи Верховного судаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
все новости сюжета

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич не будет требовать материальной компенсации за неучастие в выборах в Госдуму, сообщил «URA.RU» адвокат челябинского экс-губернатора Игорь Трунов. Но громкий вердикт Конституционного суда станет поводом для жалобы на судей Верховного суда, чье решение перекрыло списочникам Российской партии пенсионеров путь в Госдуму в 2016 году.

«Конституционный суд, по сути, создал прецедент — еще никто в России не получал компенсаций в связи с его вердиктами. А вот как повел себя в той ситуации Верховный суд — это отдельный разговор. Мы думаем подготовить обращение в Верховную квалификационную комиссию (ВККС) на конкретных судей», — заявил юрист корреспонденту «URA.RU».

Вместе с тем, Трунов не поддержал требование об отставке председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, с которым собирается обратиться к президенту Путину экс-председатель Партии пенсионеров Евгений Артюх. «Не ЦИК нарушил наши права. При реальном разделении властей, при независимости судей от чиновников мы могли бы оспорить решение Центризбиркома. Однако это не произошло. Поэтому вопрос к большей степени к судебной системе», — пояснил Трунов агентству.

Также Трунов подтвердил, что в ближайшее время будет обжаловано постановление следствия, в котором тот не счел обследование на онкологию основанием для неявки на допрос. «Следователь считает, что обследование не тождественно лечению. Сейчас медики официально дадут оценку этому дилетантскому суждению и попытке подменить профессиональных врачей», — добавил адвокат.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров