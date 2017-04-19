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Главные новости Пермского края
17:15  19 апреля 2017 0

Пермский омбудсмен заявил, что нужно лишать матерей-одиночек выплат ради блага ребенка

Круглый стол ОНФ. Пермь., павел миков
По словам омбудсмена, ограничение матерей-одиночек в выплатах защищает право ребенка на информацию о его родителяхФото: Василий Заболотных © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков пояснил, почему высказался в пользу закона, лишившего матерей-одиночек единовременных выплат. По словам омбудсмена, это ограничение защищает право ребенка на информацию о его родителях.

Миков повторил свой аргумент о том, что сейчас каждый третий ребенок в крае рождается без отца. «В первую очередь, мы гарантируем право ребенку на информацию о своих родителях. Данная мера также была направлена на защиту права ребенка на получение содержания со стороны обоих родителей, защиту имущественных прав ребенка, в том числе наследственных прав, а также права ребенка на общение с обоими родителями», — цитирует омбудсмена его пресс-служба. Он добавил также, что законопроект призван «содействовать становлению и возрождению ценности полной семьи, основанной на браке, ответственного не только материнства, но и отцовства».

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Кстати, последний аргумент Микова на заседании краевого правительства в среду, 19 апреля, парировал врио губернатора Пермского края Максим Решетников. «Вы же не требуете свидетельство о браке. Вы говорите именно про строку об отцовстве в свидетельстве о рождении», — ответил глава региона одному из авторов закона министру социального развития Татьяне Абдуллиной.

Скандальный закон прокомментировала и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она заявила, что необходимо уделять особое внимание воспитанию ответственного родительства, и это касается не только матерей, но и отцов. На Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка, который проходит сейчас в Белгороде, Кузнецова предложила вводить в школах курс «Нравственные основы семейной жизни».

С 1 января 2017 года в Пермском крае матери в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей. Тратить эти деньги они могут только в детском магазине. Пособие дается только тем, у чьего ребенка установлен отец.

Депутаты Госдумы действия пермских коллег не одобряют. Парламентарий Дмитрий Сазонов, представляющий в Госдуме Прикамье, в разговоре с «Ридусом» подчеркнул, что инициативу о поддержке молодых мам единовременной помощью на первого ребенка в регионе необходимо реализовать без бюрократических препон и надуманных ограничений. «Нам важен абсолютно каждый ребенок, и в этом контексте неважно, например, присутствует ли в его документах запись об отцовстве», — заявил Сазонов.

Анна Белкина
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