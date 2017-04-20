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20 апреля 2017
15:26  20 апреля 2017 0

ФСБ установила заказчика теракта в питерском метрополитене

Здание ФСБ на Лубянской площади. Москва., здание фсб, лубянская площадь
ФСБ нашла того, кто организовал атаку на питерское метроФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Спецслужбы выяснили, кто является заказчиком теракта в метрополитене Санкт-Петербурга. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, пишет «Утро.ру».

По громкому делу о взрыве в подземке задержали девять человек. На этой неделе суд арестовал до 3 июня уроженца Киргизии Аброра Азимова, который может быть одним из организаторов массовой атаки на жителей Северной столицы. Он мог лично готовить смертника к взрыву. «Практически установлен. Да, да, установлен», — заявил Бортников журналистам.

Взрыв прогремел в вагоне метро между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт-2» 3 апреля, в результате теракта погибли 15 человек. На станции «Площадь Восстания» нашли еще одно взрывное устройство, которое успели обезвредить.

Лев Истомин
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